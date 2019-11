Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019)fallite, documenti contabili nascosti oedfiscale. Sono questi i reati contestati a 34 persone per cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’arresto eseguito dai militari della Guardia di Finanza di, con gli agenti della Squadra Mobile di Milano. Per 22 è stato deciso il carcere, per gli altri 12 glidomiciliari. Tra gli arrestati Massimiliano Ficarra commercialista con studio a Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Cesare Giovanni Pravisano, ex funzionario della banca Commercio ed Industria di Milano. Oltre alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre 3 milioni di euro attraverso 20 societàed una srl e laper distrazione (per un totale di oltre 15 milioni di euro) in riferimento ad altre 12 societàfallite, ad alcuni è contestatola turbativa per due gare pubbliche ...

fattoquotidiano : Como, 34 arresti per evasione e bancarotta. Fallimento di 12 cooperative: distrutti anche documenti contabili - SkyTG24 : Como, 34 arresti per evasione fiscale e bancarotta: preso latitante - LauraGio_75 : RT @fattoquotidiano: Como, 34 arresti per evasione e bancarotta. Fallimento di 12 cooperative: distrutti anche documenti contabili https://… -