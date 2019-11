Sicilia | a Palermo un Centro internazionale di ricerca

Maltempo Sicilia : oggi allerta meteo gialla a Palermo : oggi a Palermo è in vigore l’allerta meteo gialla: lo rende noto il Comune. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico a causa di temporali, valido fino alle 24 di oggi. In particolare, nel bollettino n. 19328 si legge: “Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi ...

Terremoto oggi M 2.4 Palermo/ Ingv ultime scosse - notte di tremori in Sicilia : Terremoto oggi M 2.4 a Palermo, Ingv ultime scosse: nella notte appena passata si è verificato un sisma in Sicilia. Ecco tutti i dettagli

Sicilia : protesta veterinari a Palermo - Uil Fpl 'Nessuno ci ha voluto ricevere - è inaccettabile' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo protestato davanti alla sede dell’assessorato regionale alla Salute, in piazza Ziino a Palermo, ma nessuno ci ha voluto ricevere. E’ inaccettabile che da parte del governo regionale non ci sia la volontà di ascoltare e confrontarsi. Siamo medici veterinari, si

Sicilia : A19 Palermo-Catania - autostrada chiusa fra Termini e agglomerato industriale : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - L’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Catania, tra gli svincoli di Termini Imerese e agglomerato industriale. La chiusura è dovuta all'accertamento, da parte delle squadre di Anas, della presenza di un giunto di dilatazion

Manifestazione nazionale Vigili del Fuoco con la Uilpa Sicilia alla Prefettura di Palermo : Si è tenuta questa mattina, 15 novembre, davanti alla Prefettura di Palermo, la Manifestazione di protesta indetta dalle sigle sindacali Uilpa, Fp Cgil e Fns Cisl a difesa dei diritti del corpo dei Vigili del Fuoco e segno di solidarietà nei confronti della categoria. La Uilpa sempre in prima linea al fianco dei Vigili del Fuoco In prima linea Alfonso Farruggia, segretario generale Uilpa Sicilia, il quale, affermando che il corpo dei Vigili del ...

Sicilia : caro voli - Codacons presenta esposto a procure Catania e Palermo (2) : (Adnkronos) - Il Codacons chiederà anche un incontro a Enac per sollecitare "un intervento urgente". "L'insularità - sottolinea l'associazione - non si può tradurre in un costante processo di isolamento della Sicilia, in aperta violazione del regime di continuità territoriale. Non si può far pagare

Sicilia : caro voli - Codacons presenta esposto a procure Catania e Palermo : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - E' sui tavoli dei procuratori della Repubblica di Catania e Palermo l'esposto del Codacons per il costo "esorbitante" dei voli aerei da e per la Sicilia. "Alla luce della recente soppressione dei voli della compagnia Vueling tra la Sicilia ed il resto d’Italia e la con

Sicilia : stabilizzazione pip 'Emergenza Palermo' - Savona 'prima parifica e pronuncia Consulta' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - La parifica del bilancio regionale da parte della Corte dei Conti e la pronuncia della Consulta, prevista per il 13 gennaio. Sono i due scogli che devono essere superati per consentire il passaggio dei lavoratori del cosiddetto bacino di 'Emergenza Palermo' alla Resais

Sicilia : stabilizzazione pip ‘Emergenza Palermo’ - Savona ‘prima parifica e pronuncia Consulta’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – La parifica del bilancio regionale da parte della Corte dei Conti e la pronuncia della Consulta, prevista per il 13 gennaio. Sono i due scogli che devono essere superati per consentire il passaggio dei lavoratori del cosiddetto bacino di ‘Emergenza Palermo’ alla Resais. A dirlo chiaramente è il presidente della Commissione Bilancio dell’Ars Riccardo Savona al termine di una giornata di ...

Sicilia : agricoltori in piazza domani a Palermo : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Manifestazione Coldiretti Sicilia domani, giovedì 14 novembre, a Palermo. L'appuntamento è alle 9 a piazza Marina da dove partirà il corteo che si dirigerà verso piazza Indipendenza, davanti la sede della presidenza della Regione Siciliana. Gli agricoltori arriveranno

Maltempo Sicilia : ancora allerta gialla a Palermo : Nuova allerta meteo codice giallo a Palermo: la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un nuovo avviso, per il terzo giorno consecutivo, per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. L'articolo Maltempo Sicilia: ancora allerta gialla a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : allerta meteo arancione a Palermo : Prosegue anche oggi l’allerta meteo arancione su Palermo: la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Nell’area piove ininterrottamente da ieri. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo arancione a Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

Sicilia : agricoltura e consorzi bonifica - confronto a Palermo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il rilancio dell’agricoltura Siciliana e il futuro dei consorzi di bonifica. Sono questi i temi al centro dell’incontro ‘L’acqua e la terra. Il lavoro della bonifica al servizio dell’agricoltura e del territorio’, organizzato dalla Fai Cisl nazionale e regionale e dalla Cisl Sicilia, mercoledì 13 novembre, alle 9.30, all’Nh Hotel di Palermo. Alla tavola rotonda ...

Sicilia : agricoltura e consorzi bonifica - confronto a Palermo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Il rilancio dell'agricoltura Siciliana e il futuro dei consorzi di bonifica. Sono questi i temi al centro dell'incontro 'L’acqua e la terra. Il lavoro della bonifica al servizio dell’agricoltura e del territorio', organizzato dalla Fai Cisl nazionale e regionale e dall