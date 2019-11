Paragone | M5s non più all' altezzaE Beppe Grillo ha perso la bussola

Gianluigi Paragone - il grande sconfitto nel M5s dopo l'incontro Grillo-Di Maio : ora che fa? : Nel M5s è subito tempo di bilanci, dopo l'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio a Roma, in cui di fatto il primo ha commissariato il secondo, pur confermandone il ruolo di capo politico. Il punto è che il comico ha detto chiaro e tondo che tornerà al centro del M5s, punto primo del suo programma

"E' gravissimo se Conte ha firmato" Caso Mes - Paragone scuote il M5S : INTERVISTA/ "Sono stato uno dei primissimi a parlare del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) in Aula al Senato quando c'era ancora il governo Conte I con l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria. Poi nel mio discorso critico sull'esecutivo Conte II, quando non ho votato la fiducia, parlai... Segui su affaritaliani.it

Gianluigi Paragone - l'aut aut a Pd e M5s durante Piazzapulita : "Se non abbassano le bollette - niente manovra" : Il grillino dissidente per eccellenza, Gianluigi Paragone, prosegue la propria battaglia contro il governo giallo-rosso. Nonostante non abbia mai fatto il passo in più che tutti ci saremmo aspettati, ossia l'addio al Movimento, Paragone non perde occasione per mettere i bastoni tra le ruote ai compa

Mezz'ora in più - Paragone : 'Il M5S non sta funzionando' : Intervenendo in diretta nel programma Mezz'ora in più, condotto dalla giornalista Lucia Annunziata, il deputato del Movimento Cinque Stelle Gianluigi Paragone, sempre scettico dopo l'accordo di governo con il Partito Democratico, ha parlato degli obiettivi che il Movimento si vuole porre e delle scelte politiche del capo politico Luigi Di Maio. Per lui è prioritario ripartire dai lavoratori, dalle persone indebitate, per non restare "scollati" ...

**M5S : Paragone - ‘Di Maio non ha forza per costruire un nuovo movimento’** : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Luigi Di Maio a lavoro su un altro contenitore diverso dal M5S? “E perché dovrebbe? E’ capo politico, può essere sfiduciato dal garante, è impegnato in una riorganizzazione. Oggi la sua stella non sta brillando particolarmente, quindi che senso avrebbe? Mi sembra proprio una boutade. Non vedo con quale forza riesca a costruire un nuovo movimento”. Così il senatore Gianluigi Paragone, ...

M5S : Paragone - ‘se sparisce disagio si riverserà nelle piazze’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Se anche il M5S dovesse frenare e scomparire, quel carico di disagio e sofferenza sociale resta. Quindi, o c’è un contenitore che lo racchiude o quel disagio si riverserà in piazza”. Lo dice il senatore M5S Gianluigi Paragone, ospite di in Mezz’ora in più su Rai tre.L'articolo M5S: Paragone, ‘se sparisce disagio si riverserà nelle piazze’ sembra essere il primo su ...

M5S : Paragone - ‘non funziona più - non va processato Di Maio ma intero Movimento’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all’intero Movimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore Gianluigi Paragone, ospite di ‘In mezz’ora in più’.L'articolo M5S: Paragone, ...

Omnibus - Paragone contro consigli al M5s de Il Fatto : 'A casa non gliene frega un tubo' : Non è un momento facile per il Movimento Cinque Stelle. Le elezioni regionali umbre hanno consegnato alla storia un risultato particolarmente deludente dei grillini e c'è chi come Luigi Di Maio ha già dichiarato fallito l'esperimento di correre insieme al Partito Democratico. Tra i senatori che non aveva particolarmente gradito l'asse con i dem c'era stato Gianluigi Paragone. E, in giorni non certo semplici , c'è chi come Il Fatto Quotidiano ha ...

Paragone : disfatta M5S dopo alleanza Pd : 4.41 Per il M5S è stata "una disfatta",dovuta alla mancanza di "coerenza e linearità" legata all'alleanza con il Pd e alla scelta di un candidato "vicino a Forza Italia". Così il senatore Paragone (M5S) in un video su Facebook."Se pensate che sia limitata all'Umbria...". Paragone definisce "preoccupante" lo scoop del Financial Times su Conte e considera "incredibile" aver perso l'Umbria dove si è andati a elezioni anticipate dopo che proprio ...

Gianluigi Paragone assente alla festa M5s di Di Maio : "Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Gianluigi Paragone contro Buffagni e il M5s : "Non vedevano l'ora di fare lingua in bocca col potere" : Raptus di Gianluigi Paragone. Tutto nasce in seguito a una notizia diffusa da Dagospia circa Stefano Buffagni, suoi compagno di partito nonché viceministro allo Sviluppo Economico, il quale avrebbe pranzato al Four Seasons con i capi del colosso bancario JpMorgan, al termine di un incontro a porte c