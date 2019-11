Maltempo, Cirio: Piemonte è bloccato

"Abbiamo almeno 130strade chiuse, una Regione bloccata completamente, oltre 550 sfollati e altre 600 persone isolate. E, purtroppo, abbiamo una vittima, che si unisce alle 2 di un mese fa". Così il governatorese, che fa il punto dell'emergenza in quello che definisce un "bollettino di guerra". "Chiederemo lo stato di calamità e lo stato di emergenza", dice. Poi: il governo "faccia partire per davvero i cantieri. Non è un problema di soldi, ma di burocrazia",(Di lunedì 25 novembre 2019)