Lecce | trova un amo nella polpetta di pollo Operata d’urgenza

Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) Una donna salentina ha accidentalmente ingerito un amo che siva in unadie alcuni giorni dopo ha accusato febbre e forti dolori. E' statad'urgenza per la rimozione del corpo estraneo e fortunatamente non è in pericolo di vita.

