L’amica geniale 2 su Rai Uno | ecco quando va in onda | la data

L’amica geniale 2 in onda in primavera su Rai1 e la terza stagione è già ufficiale : le foto di Storia del Nuovo Cognome : Terminate lo scorso ottobre le riprese dei nuovi episodi, è ora ufficiale l'arrivo de L'Amica Geniale 2 in onda in primavera su Rai1: un anno e mezzo dopo il debutto in Italia della co-produzione Hbo-Rai Fiction, la nuova stagione ispirata al secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del Nuovo Cognome, andrà in onda a fine stagione televisiva sull'ammiraglia Rai. Anche stavolta sono otto gli episodi che raccontano ...

