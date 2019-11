Crema | 28enne schiaffeggiata in piazza mentre osserva l’opera contro la violenza sulle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Stavando le scarpette rosse, simbolo della giornata internazionaleladonne, quando uno sconosciuto l’ha. E’ accaduto questa mattina inDuomo a, secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia. La donna, Giada Biaggi,, docente della scuola cittadina “Munari” e giornalista, prima di rientrare a Milano dove risiede avrebbe deciso di passare nellaprincipale della città proprio per vedere e rendere omaggio all’installazione artistica allestita per l’occasione. È a quel punto che un ragazzo intorno ai 30 anni ha iniziato a fare un video con lo smartphone dicendo di essere uno youtuber. “Io non volevo – ha raccontato la ragazza a La Provincia – e quando gli ho detto di piantarla mi ha chiesto se per me esistesse ancora ladonne. Quando gli ho risposto di sì e ho aggiunto che ritenevo già una...