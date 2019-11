Spogliatoio Napoli – Cesarano | “Si ritrovi amicizia e stima altrimenti non si va da

Sacchi : «Mele marce nello Spogliatoio del Napoli» : «Non so se il Napoli avrà la forza morale per uscire fuori da questo momento, ma so che ha l’uomo giusto per farlo: Carlo Ancelotti. È stato proclamato ottavo miglior allenatore della storia del calcio. Pensate davvero che un altro tecnico possa riuscire dove non riesce Carlo?». Parte così Arrigo Sacchi nella lunga intervista rilasciata oggi al Mattino, non uno qualsiasi, ma lui che in quella stessa classifica è al terzo posto, alle ...

Napoli - se De Laurentiis vuole rivalersi nei confronti dei calciatori spacca lo Spogliatoio : Montefusco: Napoli, quando una società decide di portare la squadra ritiro e l’allenatore ne viene a conoscenza da una dichiarazione del presidente pubblica si crea una grande confusione Napoli DE Laurentiis ANCELOTTI — Lo scambio Hysaj-Florenzi è ipotizzabile perché Florenzi è fuori dal progetto Roma tanto quanto Hysaj è fuori dal progetto Napoli A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e ...

CorSport : nessun capo rivolta nello Spogliatoio del Napoli : La crisi del Napoli è innegabile, così come l’ammutinamento della squadra nei confronti della decisione di andare in ritiro presa dal presidente De Laurentiis, ma non tutto è come appare o per lo meno come è stato raccontato fino ad oggi. Il Corriere dello Sport sconfessa l’idea che esitano dei capi nello spogliatoio del Napoli che abbiano sobillato la rivolta dei compagni Evitare d’irrompere sul mercato per cedere i cosiddetti ...

E’ rottura al Napoli - De Laurentiis pronto a denunciare i calciatori : la lite nello Spogliatoio ed il rischio esonero per Ancelotti : Polveriera in casa Napoli. E’ una situazione sempre più delicata, la stagione per il club azzurro rischia di complicarsi tremendamente, in particolar modo caos che va avanti ormai da una settimana e che è iniziato dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. Subito dopo la sfida contro i giallorossi il presidente De Laurentiis ha ordinato immediatamente il ritiro, scelta che non è stata gradita dai calciatori e dallo stesso ...

De Paola : “Napoli - Ancelotti ha perso lo Spogliatoio? Assolutamente sì!” : De Paola: colui che in questo momento è quello con la coda tra le gambe, nonché responsabile, è Ancelotti A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, per parlare delle ultime vicende in casa Napoli e di Ancelotti. Queste le sue parole: “Ricordiamo un caso Assolutamente differente nell’88, con la banda dei quattro, ma non era così clamorosa. Colui che in questo ...

Carlo Ancelotti - caos Napoli. Voci dall'Argentina : "Dove andrà a gennaio". Ed è rivolta nello Spogliatoio : caos al Napoli dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo: i giocatori disertano il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis, mentre Voci dall'Argentina riferiscono di un Carlo Ancelotti vicino al passaggio al Boca Juniors a gennaio. Partiamo dal mister: Ancelotti aveva detto di no

Polveriera Napoli - duro diverbio nello Spogliatoio del San Paolo : i giocatori rifiutano il ritiro imposto dal presidente : Subito dopo il pareggio ottenuto al San Paolo contro il Salisburgo, i giocatori azzurri hanno rifiutato il ritiro imposto da De Laurentiis, tornando a casa invece che a Castel Volturno Il Napoli è sempre più una Polveriera, a maggior ragione dopo quanto successo ieri sera al San Paolo. Subito dopo il pareggio ottenuto contro il Salisburgo, si è accesso un violento diverbio nello spogliatoio tra i giocatori e il figlio del presidente De ...

Barbano : il Napoli regredisce e Ancelotti dovrà fare i conti con l’umore dello Spogliatoio : La partita dell’Olimpico tra Roma e Napoli potrebbe segnare il momento di una staffetta tra le due squadre, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Perché mai come ieri si sono viste due squadre invertire una tendenza. Con la Roma che cresce e il Napoli che invece declina. La squadra di Fonseca è apparsa capace di essere flessibile e di adattarsi all’avversario, cambiando gioco secondo le indicazioni dell’allenatore. Mentre il ...

Barbano : il Napoli regredisce e ora Ancelotti dovrà fare i conti con l’umore dello Spogliatoio : La partita dell’Olimpico tra Roma e Napoli potrebbe segnare il momento di una staffetta tra le due squadre, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Perché mai come ieri si sono viste due squadre invertire una tendenza. Con la Roma che cresce e il Napoli che invece declina. La squadra di Fonseca è apparsa capace di essere flessibile e di adattarsi all’avversario, cambiando gioco secondo le indicazioni dell’allenatore. Mentre il ...