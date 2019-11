Solo la traversa salva la prestazione di Insigne contro il Milan

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Delude Lorenzonella sera in cui avrebbe dovuto trascinare la sua squadra alla vittoria, una vittoria che serviva al Napoli per uscire dal tunnel della crisi. Parlano chiaro i voti delle pagelli di oggi che non gli danno neanche la sufficenza 5.5Timbra lanell’azione del gol, ma sbaglia due ottime occasioni per chiudere i conti. Repubblica Metamorfosi, secondo la Gazzetta, per un attaccane che riesce a far vedere cose strepitose in Nazionale 5Metamorfosi inspiegabile. Con la nazionale non sfigura, nel Napoli sembra un corpo estraneo, gli riesce poco (vedi incrocio) e sbaglia tanto. Gazzetta dello Sport Unmomento allasecondo il Corriere dello Sport5,5 C’è unmomento alla…, il sinistro che si stampa sullae che poi Lozano, raccogliendone il rimbalzo, trasforma in gol. Per il resto, due gol sbagliati e ...

