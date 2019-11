Ocean Viking | sbarcati 213 migranti a Messina L' ira di Matteo Salvini | Conte e

Viminale - Messina porto per Ocean Viking : 20.25 Italia, Germania, Francia e Malta hanno "congiuntamente richiesto alla Commissione Ue l'attivazione della procedura di ricollocamento dei migranti a bordo della Ocean Viking". Lo rende noto il Viminale annunciando che dopo tale richiesta "è stato individuato in Messina il porto di sbarco". E'"la prima volta che accade -spiegal'intervento europeo viene sollecitato da tutti i Paesi che hanno condiviso il pre-accordo de La Valletta. E' un ...

Migranti - il Viminale indica il porto sicuro per la Ocean Viking : sbarcherà a Messina : La Ocean Viking, con a bordo più di 200 Migranti, sbarcherà a Messina. Il porto sicuro è stato indicato dal Viminale dopo che Italia, Germania, Francia e Malta hanno chiesto "congiuntamente alla Commissione europea l’attivazione della procedura di ricollocamento dei Migranti a bordo della Ocean Viking".Continua a leggere

Strada "sale" su Ocean Viking : "Aprite i porti italiani alla nave" : Lavinia Greci L'ex presidente di Emergency interviene sulla situazione dei migranti salvati nel Mediterraneo e, su Twitter, si rivolge all'esecutivo giallorosso: "A bordo ci sono molti bambini e fa freddo. Quando diamo porto come prevedono leggi internazionali?" "Pronto, Italia? La Ocean Viking ha chiesto un porto per le 213 persone a bordo, Malta l'ha negato, l'Italia ancora non ha risposto. A bordo ci sono molti bambini e fa ...

Migranti - Strada su Ocean Viking : "Chiedono porto sicuro - l'Italia risponda" : Lavinia Greci L'ex presidente di Emergency interviene sulla situazione dei Migranti salvati nel Mediterraneo e, su Twitter, si rivolge all'esecutivo giallorosso: "A bordo ci sono molti bambini e fa freddo. Quando diamo porto come prevedono leggi internazionali?" "Pronto, Italia? La Ocean Viking ha chiesto un porto per le 213 persone a bordo, Malta l'ha negato, l'Italia ancora non ha risposto. A bordo ci sono molti bambini e fa ...

Migranti : Strada - 'Ocean Viking chiede porto sicuro - Italia risponda' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Pronto, Italia? La OceanViking ha chiesto un porto per le 213 persone a bordo, Malta l'ha negato, l'Italia ancora non ha risposto. A bordo ci sono molti bambini e fa freddo. Quando lo diamo un porto sicuro, come prevedono leggi e convenzioni internazionali? #fatelisce

Migranti su tre navi in attesa di un porto sicuro. Sono 367 - più di 200 sulla Ocean Viking : Tre navi con i Migranti soccorsi a bordo navigano nel Mediterraneo, in cerca di un “porto sicuro”. Negli ultimi due giorni hanno salvato 367 persone salvate.Si intensificano le partenze dalla Libia e si moltiplicano i soccorsi delle Ong. Duecentoquindici - salvate in tre diversi interventi - Sono sulla “Ocean Viking”, la nave gestita da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere; 73 sulla Open Arms e 79 sulla Aita Mari, ...

Migranti - Ocean Viking ne salva altri 30. A bordo ora ce ne sono 125 : La Ocean Viking ha compiuto due importanti salvataggi negli ultimi giorni. Ieri ha soccorso 94 persone, di cui 45 uomini, undici donne (quattro incinte) e 38 minori, di cui 29 non accompagnati. Tra i minori sei sono bambini piccoli. Le nazionalità sono diverse: Camerun, Costa d’Avorio, Nigeria e Mali. Ma anche Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Repubblica Centrafricana, Guinea, Senegal, Sierra Leone, Togo.Oggi ne ha salvati un'altra trentina ...

Migranti - la Ocean Viking salva 30 persone : ora a bordo ci sono 125 naufraghi in attesa di un porto : "La Ocean Viking ha appena salvato 30 persone da una barca in vetroresina in pericolo. La barca è stata individuata tramite il binocolo dal ponte. I sopravvissuti riferiscono di essere in mare dalla notte scorsa. Ora ci sono un totale di 125 persone salvate a bordo della nave": così la nave umanitaria di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere annuncia il soccorso di 30 Migranti. La Ocean Viking è ancora in attesa di un porto sicuro che aveva ...

Migranti - un pescatore segnala un naufragio con 67 vittime al largo della Libia. Altri 30 salvati da Ocean Viking : A dare la notizia il centralino Alarm Phone. Gommoni intercettati dalle guardie costiere libica e tunisina

Migranti - Ocean Viking ne salva altri 30. A bordo ora sono 125 : La Ocean Viking ha compiuto due importanti salvataggi negli ultimi giorni. Ieri ha soccorso 94 persone, di cui 45 uomini, undici donne (quattro incinte) e 38 minori, di cui 29 non accompagnati. Tra i minori sei sono bambini piccoli. Le nazionalità sono diverse: Camerun, Costa d’Avorio, Nigeria e Mali. Ma anche Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Repubblica Centrafricana, Guinea, Senegal, Sierra Leone, Togo.Oggi ne ha salvati un'altra trentina ...

La Ocean Viking soccorre altre trenta persone e chiede un porto di sbarco : Sulla nave umanitaria i turni di avvistamento non si fermano mai: ogni ora due persone si avvicendano sul ponte di comando e con il binocolo cercano delle tracce di un movimento. Leggi

Migranti - la nave Ocean Viking soccorre un gommone in difficoltà - salvate 94 persone : La Ocean Viking, la nave di Medici senza frontiere e Sos Mediterranée, in mattinata ha soccorso un gommone in difficoltà salvando 94 persone. Tra di loro si contano 11 donne (di cui 4 in gravidanza) e 38 minori, alcuni dei quali molto piccoli. I Migranti hanno dato l'allarme contattando Allarm Phone che a sua volta ha contattato la nave umanitaria più vicina, la Ocean Viking.Continua a leggere

Ocean Viking ha soccorso 94 persone al largo delle coste libiche : Il 19 novembre l’imbarcazione umanitaria ha avvistato un gommone in difficoltà, 42 miglia a nord di Zawiya. Il racconto delle operazioni di soccorso. Leggi

Ong di nuovo pronte alla carica : 94 migranti a bordo della Ocean Viking : Mauro Indelicato Su Twitter l'organizzazione non governativa francese Sos Mediterranée ha annunciato che con la propria nave Ocean Viking ha soccorso 94 migranti nel Mediterraneo, non lontano dalle coste libiche Sono 94 i migranti recuperati dall’Ong Sos Mediterranée e fatti salire a bordo della Ocean Viking, la nave usata dall’organizzazione francese assieme a Medici Senza Frontiere per le missioni nel Mediterraneo. Ad annunciare ...