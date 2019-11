Maltempo | Di Maio | Trattamento di Serie C per le città del sud

Fonte : blogo

(Di domenica 24 novembre 2019) "Le nostredel Sud, le nostre regioni, rischiano sempre di essere trattati daB, però questa volta siamo arrivati allaC, perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava ricordarsi della Sicilia che 15 giorni prima aveva lanciato l'emergenza". Queste le parole di Luigi Di, oggi in visita nel Comune di Licata (Agrigento), che ha subito ingenti danni per il.Il Ministro degli Esteri, evidentemente, non ricorda che al Governo c'è anche lui con il Movimento 5 Stelle, motivo per il quale le sue parole risultano goffe come non mai, anche se perfettamente coerenti con il momento che sta vivendo la sua forza politica: "Qualcuno dirà che siamo venuti qui solo per fare annunci. Ma non è così perché la presenza dello Stato suggella una collaborazione. Oggi mettiamo la firma istituzionale su una collaborazione. La presenza responsabilizza ...

