Maltempo | cede parte del viadotto sulla A6 tra Savona e Altare

Maltempo Novara - cede l’asfalto : interrotta la SS33 del Sempione : Il Maltempo sta causando disagi alla viabilita’ nel Novarese. La situazione piu’ difficile ad Arona, dove e’ stata chiusa per un cedimento della strada la SS33 del Sempione, che collega Arona con Meina e poi con Stresa (Verbania), lungo la sponda del lago Maggiore. La decisione e’ stata presa nel pomeriggio, dopo che una crepa si e’ aperta all’altezza dell’Hotel Concorde, dove parte la strada per il San ...

Maltempo Sondrio - cede il muro di sostegno : chiusa la strada in Valtellina : Le forti e incessanti piogge hanno causato il cedimento di un muro di sostegno, per una lunghezza di circa 10 metri, e la strada provinciale numero 13 che conduce a Buglio in Monte (Sondrio) e’ stata pertanto chiusa al traffico. Per fortuna, nel momento del crollo, non transitavano auto. Ora il paese della Valtellina ha grossi problemi di collegamenti con il fondovalle. Gli abitanti, per raggiungere aziende e scuole, sono costretti a ...

Maltempo - cede massicciata : problemi alla ferrovia nel Bolognese : In seguito al crollo, questa mattina, di una parte della massicciata a ridosso dei binari, causata probabilmente da un’infiltrazione d’acqua, la circolazione sulla linea Bologna-Vignola e’ interrotta da Casalecchio Garibaldi a Via Lunga. Sono in corso dei sopralluoghi da parte dei tecnici ed e’ stato predisposto un servizio sostitutivo con gli autobus. Attualmente quattro treni, nel tratto tra Bologna e Bazzano, sono ...

Maltempo Toscana - tanta pioggia nel Pistoiese : torrenti gonfi - cede il tratto di un argine : Il Pistoiese, la scorsa notte ha registrato precipitazioni oltre le attese e le stime dei meteorologi con ripercussioni al suolo sui livelli dei corsi d’acqua e sulle opere idrauliche superiori alle previsioni. Un tratto d’argine sul Fosso Impialla a Quarrata – già stabilizzato in sicurezza con intervento d’urgenza – ha ceduto. Inoltre sono entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento ...

Maltempo Toscana : cede una strada in Versilia a causa delle piogge : Il Maltempo ha provocato un cedimento stradale in provincia di Lucca. E’ stato chiuso un tratto della via Sarzanese al km 17,2 all’altezza del paese di Bozzano, in Versilia, ed è stata creata una viabilità alternativa. La sezione stradale che ha ceduto a causa del Maltempo ha interessato alcune tubature dell’acqua che passano sotto il manto stradale ed aperto una buca di circa cinque metri per due. Sul posto il sindaco di ...