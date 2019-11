Maltempo a Reggio Calabria | istituita l’Unità di Crisi in Prefettura

Maltempo a Reggio Calabria : città allagata in particolare le zone centrali e meridionali : Reggio Calabria come Venezia. La città dello Stretto è allagata, in particolare le zone centrali e meridionali come corso Garibaldi,

Maltempo - Reggio Calabria come Venezia : città completamente allagata dopo la tempesta della notte [FOTO e VIDEO] : E’ stata una notte tempestosa a Reggio Calabria, con pioggia torrenziale, vento di scirocco impetuoso, tuoni e fulmini come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Particolarmente colpita la zona Sud della città: in centro sono caduti 50mm di pioggia, a Morloquio 57mm, a Serro Valanidi 67mm, a Cardeto 88mm. Forti piogge anche nell’hinterland Nord con 68mm al laghetto di Rumia, 56mm a Sant’Alessio in ...

Maltempo - Reggio Calabria in ginocchio dopo il passaggio del Ciclone Mediterraneo : danni ed evacuazioni - il riepilogo : Prosegue anche oggi l’operatività di monitoraggio della Prefettura di Reggio Calabria, nonostante si sia registrato il miglioramento delle condizioni meteorologiche in tutta la provincia. Durante la mattinata è stata svolta una ricognizione sulle segnalazioni dei danni provocati dal Maltempo. Gli interventi eseguiti dalle Forze dell’Ordine, in collaborazione con il personale dei Vigili del Fuoco, Anas, RFI hanno consentito di contenere al minimo ...

Maltempo - situazione critica a Reggio Calabria per vento impetuoso e piogge torrenziali : la Prefettura mobilita i soccorritori : Prosegue l’attività di monitoraggio da parte della Prefettura di Reggio Calabria per verificare la situazione nei vari Comuni colpiti dal Maltempo. A Montebello Ionico si sono registrati diversi allagamenti delle strade costiere, in una di queste un automobilista rimasto in panne è stato soccorso dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dalla Polizia locale ed è stato richiesto l’intervento anche dei sanitari del 118 , per un inizio di ...

SCUOLE CHIUSE OGGI SICILIA E CALABRIA/ Maltempo - domani attività sospese a Reggio : SCUOLE CHIUSE OGGI e domani in CALABRIA e SICILIA per Maltempo. L'elenco delle città in cui i sindaci hanno disposto le chiusure: da Crotone a RC, la lista.