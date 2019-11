Trailer di Hunters | Al Pacino a caccia di nazisti su Amazon con la voce di Giancarlo

Fonte : blogo

(Di sabato 23 novembre 2019) "Arriva un momento in cui tutti dobbiamo scegliere tra la luce e l'oscurità"Si apre con questa frase il primo teaserdiche trovate in apertura di articolo. A pronunciare la frase è Aldoppiato, come al solito, dallaprofonda e riconoscibile diGiannini (in fondo all'articolo trovate iloriginale così da poter fare un confronto tra le due voci), protagonista diattesa serie tv in arrivo nel 2020 suPrime Video negli oltre duecento paesi in cui il servizio è presente. Inizialmente la serie era stata presentata come The Hunt - La, con il nome attuale diarrivato solo in una fase successiva.di, Aldisu(con ladiGiannini) pubblicato su TVBlog.it 23 novembre 2019 10:39.

