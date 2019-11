Si possono difendere le piante con le piante? Ecco cinque ottimi sostituti ai pesticidi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Per fare l’orto con metodi naturali è importante conoscere le proprietà dellee saper sfruttare quello che la natura mette a disposizione per salvaguardare le coltivazioni da problemi come malattie o insetti nocivi. Ci sonoche hanno proprietà antiparassitarie o corroboranti: possiamo sfruttarle per realizzare degli estratti vegetali da impiegare in sostituzione di fitofarmaci e. Una cosa è importante specificare: i preparati vegetali non hanno l’efficacia immediata dei trattamenti convenzionali. Richiedono costanza di applicazione e vanno inseriti in un’ottica più ampia di accortezze e buone pratiche volte a prevenire i problemi. Tuttavia se riusciamo a creare un ambiente resiliente, anche grazie alla biodiversità di cui vi ho già parlato, i preparati ottenuti macerando essenze vegetali sono un prezioso aiuto a mantenere sane le...

