Rosita e Luca | morti nell' incendio in una mansarda sui Navigli a Milano | il rogo partito

Luca e Rosita - i fidanzati morti nel rogo di Milano : tutta colpa del monopattino elettrico : Luca e Rosita, morti tra le fiamme nella notte tra giovedì 22 novembre e venerdì 23 nel loro appartamento a Milano sui Navigli, potrebbero essere stati vittima di un cortocircuito della vecchia batteria di un monopattino elettrico che era lì da anni, da chissà quanto tempo. È questa per i vigili de

Incendio sui Navigli a Milano - le vittime sono Luca Manzin e Rosita Capurso : “Fiamme partite da monopattino elettrico in carica” : Potrebbero esser partite da un vecchio monopattino elettrico sotto carica le fiamme che nella notte di venerdì 22 novembre hanno ucciso due giovani di 29 e 27 anni, Luca Manzin, avvocato nato a La Spezia, e Rosita Capurso, psicologa milanese, nella loro mansarda in via Alzaia Naviglio Grande a Milano. È questa l’ipotesi al vaglio degli inquirenti che sono al lavoro assieme ai tecnici del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco ...

Luca Manzin e Rosita Capurso - le fiamme partite da un monopattino elettrico messo in carica : È questa l’ipotesi investigativa degli inquirenti dopo il lungo sopralluogo. Il pm ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo contro ignoti. Disposta l’autopsia sui corpi dei due fidanzati

Luca Manzin e Rosita Capurso soffocati nel loro nido : Una coppia giovane e «bellissima», stroncata da quella che sembra una fatalità. Luca Manzin e Rosita Capurso, 29 e 27 anni, sono morti nella notte di giovedì dopo che nell'appartamento di Milano in cui vivevano insieme è scoppiato un incendio. I due ragazzi sono stati sorpresi nel sonno dalle fiamme, causate con ogni probabilità da un corto circuito, e sono soffocati per il fumo.\\«Erano una coppia bellissima», diceva di loro ieri una cugina di ...

Rosita e Luca - i due fidanzati morti nel sonno nell’incendio in una villetta sui Navigli a Milano : avevano 29 e 27 anni : Luca Manzin e Rosita Capurso erano fidanzati. avevano 29 e 27 anni. Sono morti tra le fiamme nella loro villetta sui Navigli, a Milano. Si sono trovati avvolti dal fumo e dalle fiamme che sbarravano loro l’unica via d’uscita, come in una sorta di trappola. Una tragica fatalità, al momento, secondo i primi rilievi dei Vigili del fuoco, che hanno escluso cause dolose dell’incendio. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai ...

Rosita e Luca - i due fidanzati morti nel sonno nell'incendio in una villetta sui Navigli a Milano : avevano 29 e 27 anni : Luca Manzin e Rosita Capurso erano fidanzati. avevano 29 e 27 anni. Sono morti tra le fiamme nella loro villetta sui Navigli, a Milano. Si sono trovati avvolti dal fumo e dalle fiamme che sbarravano...

Luca Manzin e Rosita Capurso - chi sono i due fidanzati morti nell’incendio a Milano : Lei, 27 anni, era nata e cresciuta a Milano; lui, 29 anni, era originario di Aulla, in provincia di Massa. Aveva studiato Giurisprudenza anche alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, prima di vivere a Bologna