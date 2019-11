NBA – Si studia una rivoluzione epocale | tornei in stile coppa | regular season più corta

Fonte : sportfair

(Di sabato 23 novembre 2019) L’NBAuna vera e proprianel regolamento: possibile l’introduzione di alcuniin, una modifica per ridurre lae la possibilità di incroci extra conference nei Playoff L’NBA e il sindacato dei giocatori stannondo unaa dir pocoche potrebbe entrare in vigore dalla stagione 2021-2022. ESPN ha anticipato alcuni dettagli succulenti su diverse modifiche da apportare al regolamento. Innanzitutto, si starebbendo la possibilità di introdurre un torneo a dicembre in, al quale prenderebbero parte le 6 squadre in testa alle Division più le due migliori seconde. Per non sovraccaricare la stagione, già fitta di partite, lapotrebbe essere accorciata di almeno 3 gare. Potrebbe essere introdotto un torneo di ingresso ai Playoff che coinvolgerebbe le squadre classificate dalla 7ª alla ...