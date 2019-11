Juventus | Higuain | ' La prestazione l' ha fatta la squadra | non i singoli' '

Atalanta-Juventus 1-3 - voti e pagelle bianconere : Higuain il migliore - Khedira in affanno : Atalanta-Juventus si è conclusa con il risultato di 1-3 a favore dei bianconeri, ma non ci sono tanti voti alti nelle pagelle bianconere di questo match. La Juventus si è presa i tre punti a Bergamo ma ha sofferto davvero tantissimo contro l'undici di Gasperini, che ha sciupato un rigore al 18' con Barrow. L'Atalanta ha tenuto molto bene il campo, giocando una grande gara e sicuramente meritando molto di più dei bianconeri, apparsi molto ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Atalanta-Juventus 1-3 - Higuain e Dybala rimontano la Dea : La Juventus non brilla, ma vince: è questo il responso del match valido per il 13° turno di Serie A a Bergamo tra l’Atalanta e la Vecchia Signora. Gli uomini di Maurizio Sarri, andati sotto nel punteggio per via della marcatura del tedesco Robin Gosens al 56′, sono riusciti a ribaltare lo score grazie alle segnature degli argentini Gonzalo Higuain (doppietta al 74′ e all’82’) e Paulo Dybala al 92′. Una partita ...

Atalanta-Juventus - a Gosens rispondono due volte Higuain e Dybala : a Bergamo finisce 1-3 : Un film già visto e rivisto. L’Atalanta che controlla la partita per 70 minuti, la Juventus che fa poco o nulla ma poi da un gol su rimpallo trova la scintilla per ribaltare la gara. A Bergamo finisce 3 a 1 per i bianconeri, passati in svantaggio con la rete di Gosens al 56′ e poi trascinati da una doppietta di Gonzalo Higuain, con il gol di Dybala nel recupero a sigillare l’undicesima vittoria della squadra di Maurizio Sarri. ...

Juventus - possibile formazione contro l'Atalanta : senza CR7 tocca a Higuain e Dybala : Questa mattina, poco dopo le 10:30, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa spiegando che al 99% Cristiano Ronaldo non sarà a disposizione per la gara contro l'Atalanta. CR7 lavorerà per recuperare in vista della Champions League. Dunque contro l'Atalanta, l'attacco della Juventus sarà composto da Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Per il resto ci saranno altre novità e anche in difesa è possibile che Maurizio Sarri tenga a riposo anche Juan ...