Fiorenzuola - prof minaccia le Sardine : "Se andate in piazza - a scuola vi renderò la vita un inferno" : Il prof che ha minacciato le "Sardine" sarà sospeso. Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti prende posizione nei confronti di Giancarlo Talamini Bisi, l'insegnante di Fiorenzuola (Piacenza) che in occasione del flash mob organizzato per domani dal Movimento delle Sardine in città, dove è atteso Matteo Salvini, ha avvertito i suoi studenti di non andare in piazza se non vogliono che a scuola la loro vita diventi "un inferno". ...