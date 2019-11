Doppietta del Pipita e il sigillo di Dybala nel finale | la Juve ribalta l’Atalanta

Juventus - sosta delle nazionali : Ramsey realizza una Doppietta - 90' per Szczesny e De Ligt : Ieri sera sono terminate le partite di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Tra i protagonisti della giornata di ieri spicca la prestazione di Aaron Ramsey, il quale è andato a segno nel match del suo Galles contro l'Ungheria. Nelle altre gare hanno giocato anche Szczesny, De Ligt ed Emre Can. L'estremo difensore polacco ha giocato titolare con la sua Polonia nel match del Gruppo G contro la Slovenia, gara vinta dai polacchi per 3-2. Il ...

Formula 1 – Sessione terminata in anticipo per bandiera rossa : Doppietta Ferrari nelle Fp2 del Brasile : doppietta Ferrari nelle seconde libere del Gp del Brasile: Vettel davanti a tutti ad Interlagos E’ terminata con un pizzico d’anticipo la seconda Sessione di prove libere del Gp del Brasile. L’incidente di Kvyat ha costretto ad interrompere la Sessione, che a poco più di un minuto dal termine, non verrà ripresa. Le Fp2 si sono concluse con una doppietta Ferrari, con Vettel davanti a tutti, seguito da Leclerc e Verstappen. ...

LIVE Italia-Malta 3-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Doppietta di Cernoia e gol di Sabatino. Volano le azzurre prima del riposo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44′ Un minuto, più recupero, alla fine del primo tempo. 42′ SABATINOOOOOOOO PER IL 3-0 DELL’ITALIA! Zampata dall’attaccante del Sassuolo, che sfrutta al meglio il prezioso traversone della Girelli per andare a segnare ancora dopo la doppietta di Benevento contro la Georgia. 40′ Si riprende, sembra tutto ok. La terzina ha superato la contusione subita ...

Nuoto - Coppa del Mondo Doha 2019 : Hosszu fa Doppietta - Rapsys sempre performante nei 200 stile libero : Titoli di coda per la tappa di Coppa del Mondo di Nuoto a Doha (Qatar). Ultimo fuochi d’artificio nella piscina da 50 metri qatariana, con conferme in arrivo. Katinka Hosszu è sempre Katinka Hosszu. La campionessa ungherese non tradisce mai e i 200 misti e i 100 farfalla femminili hanno il suo marchio. Nell’alternarsi degli stili, la magiara si impone in 2’09″89, facendo una differenza notevole nel frazioni a rana ed a ...

Maratona New York : Doppietta del Kenya : 18.02 Nel segno del Kenya la 49.ma edizione della Maratona di New York, la 42km più prestigiosa al mondo. Curiosità: vincono Geoffrey Kamworor e Joyciline Jepkosgei,primatisti mondiali della mezza. Kamworor chiude in 2h08'12" staccando nel finale i rivali di fuga, il connazionale Korir e l'etiope Bekele Gebre, giunti ad una manciata di secondi. Fra le donne la Jepskosgei vince al debutto sulla distanza in 2h22'38", staccando di 1' la ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Pinturault si prende il primo gigante - Doppietta francese a Soelden : Pinturault si prende la scena a Soelden: è sua la prima gara senza Hirscher. Bene De Aliprandini: è ottavo È Alexis Pinturault ad aggiudicarsi il gigante di Soelden (Aut), prova di apertura della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019/2020. Nella prima gara senza Marcel Hirscher, il campione austriaco capace di aggiudicarsi le ultime 8 sfere di cristallo, la scena se la prende Alexis Pinturault, bravo a mettersi dietro l’altro ...

Video/ Siviglia Dudelange - 3-0 - : highlights e gol. Doppietta di Vazquez! : Video Siviglia Dudelange, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita, valida per la terza giornata del girone A di Europa league.

LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : Aguero firma la Doppietta alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Clicca qui per seguire la cronaca LIVE della partita. Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Malinovskyi, Aguero(2): ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, poi comincia respingere qualsiasi cosa tranne l’imparabile come la doppietta di Aguero. Toloi 5.5.: Inizialmente come i compagni di reparto non sfigura tenendo la linea di difesa molto alta, ...

LIVE Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : Doppietta in pochi minuti di Aguero! Rigore perfetto dell’argentino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ A terra Fernandinho dopo uno scontro aereo dopo un corner: non dovrebbe avere problemi. 41′ Ecco il primo cambio, forzato, per il City: fuori Rodri, che ha qualche problema fisico, dentro John Stones. 39′ Doccia fredda per la Dea, che dopo il contropiede ottenuto, ne subisce uno letale: Aguero realizza il 10° gioco stagionale, il 40° per il City. 38′ 2-1 Aguero! ...

Milik autore di una Doppietta di buona fattura - da autentico rapace della area di rigore : I top e i flop dell’ottava giornata del campionato di Serie A Top Milik(Napoli) dopo il bel goal con la Polonia il centravanti azzurro si sblocca anche in campionato. autore di una doppietta, di buona fattura, da autentico rapace della area di rigore. Una settimana da incorniciare per il gigante polacco. Muriel(Atalanta) l’ uomo del match. Finte, scatti, giocate incredibili, una doppietta ed un assist in un primo tempo giocato da ...

VIDEO Napoli-Hellas Verona 2-0 - highlights e sintesi della partita : decisiva la Doppietta di Milik : Nell’anticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di calcio il Napoli supera l’Hellas Verona per 2-0 grazie alla doppietta di Milik, in rete con un gol per tempo al San Paolo. partita aperta dal gol al 37′ sugli sviluppi di un corner con l’assist di Ruiz e chiusa al 67′ deviando la punizione di Insigne. I partenopei avvicinano l’Atalanta al terzo posto in classifica. highlights ...

VIDEO Lazio-Atalanta 3-3 - highlights - gol e sintesi della partita : clamorosa rimonta da 0-3 - spettacolare Doppietta di Immobile : Atalanta e Lazio hanno pareggiato per 3-3 nell’anticipo dell’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Gli orobici sono volati sul 3-0 segnando tre gol nel cuore del primo tempo, la micidiale doppietta di Muriel e la rete di Gomez sembravano aver chiuso i conti e invece i biancocelesti hanno riaperto tutto nella ripresa con un incredibile uno-due nel giro di due minuti (rigore di Immobile e sigillo di Correa), poi nel finale ...

Belotti - la Doppietta e quell’abbraccio con Immobile : “Ciro è un grande amico. Italia diversa dopo la delusione Mondiale” : doppietta al Liechtenstein ed abbraccio con Ciro Immobile, Andrea Belotti in grande fiducia: il ‘Gallo’ parla del rapporto con il compagno e della Nazionale dopo la delusione Mondiale Una doppietta contro il Liechtenstein nella serata in cui l’Italia blinda il primo posto nel girone e ha la sicurezza di essere testa di serie ad Euro 2020: Andrea Belotti si prendere la copertina di Liechtenstein-Italia. Il ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles spaziale - Doppietta dorata trave-corpo libero. La più medagliata della storia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles NELLA storia, LA PIU’ medagliata DI TUTTI I TEMPI: TRIONFO ALLA TRAVE VIDEO L’ESULTANZA SFRENATA DI Simone Biles, FESTEGGIAMENTI VIRALI Grazie a tutti per averci seguito durante questa lunga rassegna iridata che all’Italia hanno regalato il bronzo della squadra femminile e l’argento agli anelli di Marco Lodadio. Il prossimo appuntamento con la grande ...