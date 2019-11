Diventare esperti di Champagne con un corso online e gratuito

Fonte : vanityfair

(Di sabato 23 novembre 2019) 1 – Polvere di stelle e bollicine2 – Non tutte le uve sono uguali3 – Quando si dice il caso (e l'abate)4 –Le prime bottiglie erano diaboliche5 – No, no party 6 – Per “la patente” ha aspettato una vita7 – Lopatrimonio mondiale 8 – I nigeriani fanno cin-cin (quasi) quanto i francesi9 – In Francia loè meglio di McDonald’s 10 – Unoper tutto il pianeta11 – Occhio al tappo (quando vola)12.per brindare ad un incontro?Conoscerlo, imparare a degustarlo, apprezzarlo. La piattaformaMooc, appena lanciata e sulla quale è già possibile iscriversi, nasce per tutti gli appassionati di bollicine d’Oltrealpe. Quelli che ne vogliono sapere di più, che vogliono scoprire come viene fatto, dove e quando, che vogliono imparare a riconoscerlo nel bicchiere e soprattutto che vogliono poterlo apprezzare ancora meglio, con maggiore consapevolezza. ...

Psicosociobot : Come diventare esperti in astromultiinconfutabilità - Psicosociobot : Come diventare esperti in neomacrocristallochimica - FabiolaBertinot : Sono così onorata oggi di essere parte della squadra TACT in qualità di paziente esperto oggi al 39^ Congresso di F… -