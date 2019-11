C' è la festa del Foglio a Firenze Segui la diretta

Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione del movimento delle “sardine” a Palermo : Venerdì sera, Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro Matteo Salvini organizzata dal movimento delle “sardine” in piazza Verdi a Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e diversi membri della Giunta comunale.

Movimento delle sardine - in 4mila a Palermo : "Populisti - la festa è finita". FOTO : Tantissime persone sono arrivate davanti al Teatro Massimo in piazza Verdi armate di cartelloni e messaggi per dire basta a una comunicazione politica aggressiva. Una manifestante: "Avete rovesciato odio e bugie, mescolando verità e menzogne. La corda si è spezzata"

Liliana Segre cambia idea : "Accetto la presidenza della commissione". Sinistra in festa : Liliana Segre ha cambiato idea. Ora è pronta a presiedere la Commissione anti-odio. "Se a quasi 90 anni finisci bersagliata da insulti, sotto scorta, senza più la vita semplice e riservata di prima, credo sia normale chiedersi 'ma chi me l'ha fatto fare?'. Ma chi odia va fermato, non mi arrendo", di

festa dell'albero 2019 in via Ramelli : Nel parco attrezzato di via Ramelli a Ragusa i bambini della Scuola dell’infanzia “Bruno Munari” hanno dato vita stamane alla “Festa dell’albero”.

Cile - Amnesty : “Politica deliberata per colpire i manifestanti. Violazioni dei diritti umani delle forze di sicurezza : torture e violenze sessuali” : Attacchi generalizzati e uso di una forza non necessaria ed eccessiva per colpire e punire i manifestanti durante i cortei iniziati per protestare contro il caro dei servizi pubblici. Sono le accuse avanzate da Amnesty International nei confronti di forze armate e carabineros, sotto il comando del presidente Cileno Sebastian Piñera. Le loro azioni, secondo l’organizzazione internazionale, avrebbero finora causato 5 morti durante le ...

festa dell'albero 2019 a Modica : Festa dell'albero 2019 a Modica. Piantumati trenta alberi di quercia da parte degli studenti della Raffaele Poidomani

La dichiarazione d’indipendenza delle sardine : «La festa è finita» : La lettera ai populisti: «Per troppo tempo avete rovesciato odio e bugie su noi e i nostri concittadini. Ora ci siamo svegliati». E l’ex millennial Pd di Firenze fa un passo indietro: «No a strumentalizzazioni». Renzi: «Bene l’entusiasmo, ma servono proposte»

festa dell'albero 2019 a Pozzallo : Oggi, in occasione della Festa dell’Albero, nel cortile dell’Istituto Comprensivo A. Amore, sono stati piantumati tre alberelli.

Bologna - nasce il “manifesto delle Sardine” anti-Lega : “Cari populisti la festa è finita. Per troppo tempo vi abbiamo lasciato campo libero” : “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita“. Con queste parole inizia il manifesto anti-Lega delle “Sardine”, il movimento lanciato da Giulia, Andrea, Roberto e Mattia, i quattro ragazzi di Bologna che lo scorso 14 novembre hanno organizzato il flash mob in Piazza Maggiore mobilitando tutta l’Italia contro il populismo. Il manifesto, intitolato “Benvenuti in mare aperto“, continua: “Per ...

I tifosi manifestano sotto la sede del Gimnasia chiedendo il ritorno di Maradona (VIDEO) : Non è passato inosservato l’addio di Diego Armando Maradona al Gimnasia. L’ex Pibe de Ora lo aveva annunciato in lacrime prima che la società desse l’annuncio ufficiale. Decisione irremovibile la sua, anche dopo che gli stessi calciatori gli avevano chiesto di ripensarci, motivata da fatto che il campione argentino non vuole continuare se Pellegrino, l’attuale presidente, non sarà rieletto. È di oggi invece la notizia che ...

Il Manifesto delle sardine. "Cari populisti - la festa è finita. Ci avete risvegliato" : “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita”. Comincia con queste parole, su Facebook, il messaggio che Giulia, Andrea, Roberto e Mattia, le prime “sardine” che hanno dato vita al Flash Mob di Piazza Maggiore a Bologna, rivolgono a tutti coloro che stanno coordinando e promuovendo tutti gli eventi sul territorio nazionale.Una sorta di Manifesto delle sardine, in cui si afferma che la corda “si ...

Luciana Littizzetto - mamma in festa per il compleanno della figlia Vanessa : Luciana Littizzetto in versione mamma è davvero rara da osservare sui social (ma anche in tv), ecco quindi che gli auguri per la figlia Vanessa Beljuli (avuta in affido con il fratello Jordan quando erano piccoli) sorprende positivamente i follower e fa il pieno di like. “E fanno 25 bellezza.. .portati da dio! Tanta buona vita e tanta buena suerte…” scrive la comica torinese nel condividere una foto di Vanessa facendole gli ...

Ok del Congresso Usa a legge a favore dei manifestanti di Hong Kong. Cina : “Pronti a reagire” a norma americana : La Cina e' pronta a prendere misure "per contrattaccare con vigore" in risposta al Congresso Usa che ha dato il via libera all'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, il provvedimento a sostegno delle proteste dell'ex colonia, ora all'esame della firma di Donald Trump per la sua efficacia. "Condanniamo con forza e ci opponiamo con decisione alla approvazione di queste leggi", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. La ...