Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Sono almeno tre le partite dello scorso campionato diC che, secondo chi indaga, sono state: Trapani-, Rende--Sicula Leonzio. Questa mattina nell’ambito dell’inchiesta della Procura distrettuale di Catania sono state arrestate tre persone: Andrea Leanza, 39 anni, titolare di un centro scommesse, Rosario Cavallaro, 39 anni, dipendente di una ditta privata e Giordano Maccarrone, 29 anni, ex calciatore delche ora gioca nel Foggia inD. Nei loro confronti il Gip ha disposto i domiciliari e sono in corso perquisizioni e sequestri. Sono accusati di frodi sportive. “Sto seguendo tutto con grande attenzione“, ha commentato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Dall’indagine della polizia postale di Catania “Corner bet” è emerso che “Leanza e Cavallaro, per ottenere un profitto ...

fattoquotidiano : Calcioscommesse, 3 arresti per gare truccate in Serie C: anche ex giocatore del Bisceglie - francesconazza3 : RT @tempoweb: #calcio scommesse Truffe in #LegaPro Arrestato anche un giocatore - CuoreCavese : RT @NewsTuttoC: Lega Pro, torna l'incubo calcioscommesse: tre arresti -