Rosita e Luca | i due fidanzati morti nel sonno nell’incendio in una villetta sui Navigli

Fonte : newscronaca.myblog

(Di venerdì 22 novembre 2019)Manzin eCapurso erano. Avevano 29 e 27 anni. Sonotra le fiamme nella lorosui, a Milano. Si sono trovati avvolti dal fumo e dalle fiamme che sbarravano loro l’unica via d’uscita, come in una sorta di trappola. Una tragica fatalità, al momento, secondo i primi rilievi dei Vigili del fuoco, che hanno escluso cause dolose dell’incendio. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri, a cui sono state delegate le indagini, verso le 3.30 si sono sviluppate le fiamme, a partire da un quadro elettrico, e in brevissimo tempo hanno preso fuoco alcuni arredi e una parte del soffitto mansardato provocando moltissimo fumo. La casa, una palazzina di due piani sull’alzaia delo Grande, è di proprietà della famiglia, composta dai dueCapurso, di 27 anni, milanese, eManzin, di 29, di La ...

Corriere : Luca e Rosita, morti tra le fiamme della loro mansarda sui Navigli: «Erano una coppia bellissima» - Notiziedi_it : Luca Manzin e Rosita Capurso morti nell’incendio a Milano: chi sono - bizcommunityit : Luca Manzin e Rosita Capurso morti nell’incendio a Milano: chi sono -