Ilva | pm | scudo penale un pretesto Dirigente ArcerlorMittal | l' ad ordinò stop a ordini e

Ex Ilva - il piano Conte prevede scudo - Cig e spa pubbliche. Il nodo esuberi : Per alcune controllate ipotesi di ingresso nel capitale e progetti sul territorio. Profumo: Cdp non può intervenire, statuto chiaro

Ex Ilva - Conte annuncia : "Potremmo considerare lo scudo penale" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che lo scudo penale per l'ex Ilva "è un elemento che potremmo andare a considerare". Conte, comunque, spiega che ogni negoziato non può prescindere dalla volontà di Arcelor Mittal di mantenere gli impianti: "Se c'è la disponibilità a proseguire nel risanamento e a conservare la stabilità produttiva, io mi siedo cento volte a quel tavolo".

Ex Ilva - Calenda : "Scudo penale va rimesso - senza quello l'acciaieria verrà chiusa" : "Ho chiamato Mittal, certo. Non posso dire cosa ci siamo detti. quello che posso dire è che Mittal deve chiarire la sua posizione. Ossia, se viene rimesso lo scudo penale, è disponibile a sedersi e a discutere o no?". Così Carlo Calenda ai cronisti a margine della presentazione del suo movimento Azione. "Allo stesso tempo dico a Conte, siete davvero disponibili a rimettere lo scudo? Perché senza scudo penale Ilva si può solo

Ilva/ Scudo penale - la verità che il Governo fa finta di non sapere : Sulla vicenda ILVA sembra che gli esponenti del Governo fingano di non sapere che senza Scudo penale non c'è trattativa con Arcelor Mittal

Ex Ilva - domani vertice governo-ArcelorMittal/ Esuberi e scudo penale i punti chiave : Ex Ilva, domani vertice governo-ArcelorMittal: i punti chiave sono gli Esuberi e lo scudo penale, ma l'esecutivo è moderatamente ottimista

**Ex Ilva : in Cdm non ci sarà scudo - governo aspetta esito vertice Mittal** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, non ci sarà lo scudo penale nel Cdm di giovedì, il Consiglio dei ministri fissato appena 24 ore prima del nuovo faccia a faccia tra il governo e i Mittal dopo la decisione del colosso franco-indiano di mollare l'ex Ilva. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, spiegano fonti di governo, prima di togliere

Il sentiment della mediazione sull'Ilva : prima l'accordo sugli esuberi - poi lo scudo : C'è una tendenza, un sentiment, che in queste ore sta prendendo forma nelle stanze del governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. È la volontà, che è anche necessità, di non arrivare al buio all'incontro di venerdì con Mittal a palazzo Chigi. La trattativa è già in corso, passa per interlocuzioni che fonti vicine al dossier dicono essere "frequenti"

Ilva - Conte tratta con ArcelorMittal : un decreto per lo scudo : Sarà per l'assedio dei pm e dei Tribunali e sarà perché «il fate presto, salvate l'Ilva» di Sergio Mattarella non può restare inascoltato, sta di fatto...

Ex Ilva - ora Arcelor Mittal sospende il blocco Gualtieri : sì allo scudo se c’è accordo | Video : L’azienda ha convocato i coordinatori Rsu di Taranto in contemporanea con l’inizio dell’incontro dei leader di Cgil, Cisl e Uil, con il presidente Mattarella

**Ex Ilva : Barbagallo - 'dopo stop spegnimento forni ripristinare scudo'** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Oggi la proprietà dell'ex Ilva, che "è a Roma, ha bloccato la procedura di spegnimento dei forni". Al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "chiediamo di ripristinare le regole che c'erano nell'accordo, per riprodurre le cose che servono per ripartire". Lo afferma il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, uscendo dall'incontro con il

Ex Ilva : Bernini - 'via giudiziaria può diventare boomerang - subito scudo' : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Per ordine della magistratura, l'altoforno 2 dell'ex Ilva va messo in sicurezza entro il 13 dicembre. ArcelorMittal ha già detto che è impossibile, e come si può pensare che ci riesca qualcun altro, sia un commissario, un improbabile acquirente o una società mista pubblico-privato? In tutti questi casi servirebbe ripristinare da subito, con un decreto ad hoc, lo scudo penale". Lo

Ex Ilva - Boccia : rimettere scudo penale : 11.38 "Si rimetta immediatamente lo scudo penale e si convochi l'azienda senza cercare operazioni muscolari che non fanno bene". Questo il messaggio del presidente di Confindustria, Boccia, "Ci vuole responsabilità. Quindi invitare l'azienda a un confronto per capire i fini, con l'augurio che siano di continuare l'operazione di investitore internazionale, che deve rendere il sito tra i più sostenibili in Europa". Poi sulle infrastrutture:

"Ex Ilva - rimettere subito lo scudo" Vincenzo Boccia alla convention Pd : "Bisogna rimettere immediatamente lo scudo penale, perché senza quello non c'è commissario né privato che venga a firmare alcunché". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia rispondendo ai giornalisti a Bologna. "Se il governo non rimette lo scudo chiunque non va a firmare nulla, perché...

Ex Ilva. Incontro tra ArcelorMittal - governo e sindacati. L'azienda : senza scudo penale niente trattativa : Intanto la procura di Milano scende in campo nella causa mossa da Arcelor Mittal contro i commissari straordinari. Aperto fascicolo per «tutela di interesse pubblico e depauperamento del ramo d'azienda»