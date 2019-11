Eiaculazione precoce | le cause e quando non è sintomo di un reale problema

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) «Ormai fare sesso è diventato un incubo, perché finisco in pochi minuti e l’imbarazzo è tale che preferisco non farlo». Succede, sì, succede. E trattasi di. Il termine, solo a sentirlo, provoca nell’uomo un imbarazzo e un disagio senza paragoni. Però l'esiste, anzi, è un disturbo che riguarda il 25-32% degli uomini. Quindi la prima buona notizia è: non siete soli. Certo, direte, ma in camera da letto, davanti a lei, eccome se sono solo. Anche questo è vero. Però, i motivi dell'possono essere diversi. Meglio non drammatizzare. Non subito. Spesso, per esempio, essere innamorati e appassionati, non significa automaticamente anche avere una buona intesa sessuale. Anzi. Molte volte il forte coinvolgimento emotivo può determinare un tale stato ...

