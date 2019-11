Conte:non accetteremo disimpegno Mittal

"Il M5S è in fase di transizione. Di Maio lo ha detto e lo ha concretamente ufficializzato. Diamogli tempo per completare questa fase".Lo dice il premier, che aggiunge in merito alle Regionali: "Non è che ogni volta che si vota è un referendum sul governo". "Non rischiamo l'isolamento sul Mes:partecipiamo ai tavoli e non spariamo slogan. L'Italia fa valere i propri interessi". Sull'ex Ilva spiega: "Non possiamo actare un. Arcelorspiegli la posizione". Su Alitalia: "Prendiamo atto del disinteresse Atlantia".(Di venerdì 22 novembre 2019)