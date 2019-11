Salto con gli sci | Coppa del Mondo Wisla 2019 | chi vincerà l’ouverture? Presentazione

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Nel weekend prenderà il via la XLIdelmaschile dicon gli sci. Per il terzo inverno consecutivo si partirà da Wisła, località polacca disposta a investire pesantemente nella disciplina. Infatti il centro della Slesia è sempre stato in grado di garantire un trampolino innevato anche in questo momento della stagione, a dispetto di condizioni atmosferiche ancora autunnali. D’altronde da queste parti vi è grande tradizione per ilcon gli sci, praticato assiduamente da quasi un secolo. Il primo trampolino artificiale, il cosiddetto Malinka, venne eretto già nel 1933 per poi venire ristrutturato più volte nel corso dei decenni, seppur senza mai ospitare competizioni al di fuori dal contesto locale. Tuttavia, all’inizio del XXI secolo, il successo planetario dell’idolo locale Adam Małysz diede modo di reperire i finanziamenti necessari a costruire un impianto in ...

