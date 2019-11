Moratti senza peli sulla lingua | “solo in quattro di questa squadra all’altezza

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Massimonon le manda a dire. L'Inter sta disputando una stagione positiva e l'obiettivo è quello di provare a lottare fino alla fine con la Juventus per vincere lo scudetto. Sono però ancora lontani i tempi dellache ha vinto il Triplete, quella formata da grandi campioni, unacompleta in ogni reparto. A parlare è proprio Massimocome riporta TMW: "Quali calciatori sarebbero all'altezza dell'Inter del Triplete? Il portiere, Handanovic, è certamente molto importante. Dei nuovi… Diciamo che fa piacere che Barella e Sensi si siano introdotti e inseriti bene, con un ottimo impatto. Ecco, loro e Lautaro avrebbero potuto far parte della rosa".

