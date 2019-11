Comune di Roma | Marcello De Vito torna in Aula come presidente E ringrazia per gli

Rifiuti a Roma - da Raggi appello a Zingaretti : trovi una nuova discarica per 1100 tonnellate di scarti. La replica : «Spetta al Comune» : Roma si avvicina all'ennesima emergenza Rifiuti dopo lo stop alla discarica di Colleferro, seguito alla morte di un suo dipendente. E la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto già...

Comune Roma : per mostra ‘Canova. Eterna Bellezza’ aperture serali : Roma – Continua il successo della mostra ‘Canova. Eterna bellezza’ al Museo di Roma in Palazzo Braschi e per soddisfare la grande richiesta dei visitatori proseguiranno per tutto il mese di novembre le aperture straordinarie serali del fine settimana. Come spiega una nota del Comune di Roma, i prossimi appuntamenti, in cui l’orario di apertura della mostra sara’ eccezionalmente prolungato fino alle ore 22 (chiusura ...

Comune Roma : visita agenzia Ue diritti per superamento campi : Roma – Domani una delegazione dell’agenzia dell’Ue per i diritti fondamentali (Fra), guidata da Andrey Ivanov, si rechera’ a Roma per incontrare una rappresentanza di Roma Capitale, coordinata dalla delegata della sindaca per l’Inclusione Monica Rossi. La visita sara’ finalizzata a costruire percorsi di assistenza tecnica della Fra a beneficio di Roma Capitale nell’ambito dell’implementazione del ...

Comune Roma : 190 interventi Servizio Giardini da ieri - interventi proseguono : Roma – “ieri e’ stata una giornata molto impegnativa: e’ stato necessario far fronte ai disagi causati dal maltempo. Voglio davvero ringraziare tutti gli operatori del Servizio Giardini del dipartimento Tutela ambientale, 5 squadre di uomini che hanno lavorato senza sosta, compresa tutta la notte di domenica, per circa 190 interventi sul territorio. Un lavoro che si e’ aggiunto all’impegno h24 della Protezione ...

E.Romagna : Della Vedova a Calenda - ‘lista Comune per Bonaccini’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Questa mattina ho sentito Bonaccini e gli ho detto che siamo interessatissimi a partecipare promuovendo liste europeiste, liberal-democratiche, riformatrici ed ecologiste alle regionali, a cominciare dall’Emilia Romagna”. Lo ha detto il segretario di Piu’ Europa, Benedetto Della Vedova, aprendo i lavori dell’assemblea nazionale del partito. “Gli ho detto anche che il ...

Testo Unico - Confartigianato Roma : Comune ora si deve attivare : Roma – “Confartigianato Roma giudica in modo positivo il nuovo Testo Unico sul commercio approvato dalla Regione Lazio, soprattutto perche’ valorizza gli esercizi di vicinato tradizionali. Ora pero’ i Comuni, quindi anche il Comune di Roma, hanno tempo 180 giorni per realizzare i piani, senza i quali il Testo resta di fatto inapplicabile. Abbiamo scritto all’assessore al Commercio, Carlo Cafarotti, perche’ ...

Comune Roma : sabato nuova apertura serale con Weekend Mic : Roma – Performances, coreografie, letture, videoinstallazioni dialogano con le opere dei Musei Capitolini per un avvenimento unico con alcuni degli artisti di Oceano Indiano, progetto di residenza del Teatro di Roma. Avverra’ sabato 16 novembre durante la nuova apertura serale straordinaria- dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle ore 23.00)- dei Musei di Piazza del Campidoglio, nell’ambito della manifestazione I Weekend ...

Consulta socio-sanitaria tra Comune di Cerveteri e Omceo di Roma : Roma – Magi “Con questo protocollo d’intesa ribadiamo l’interesse dell’Ordine a collaborare con le istituzioni locali e con tutti i presidi sanitari per tutelare la salute dei cittadini” I punti programmatici: monitoraggio della situazione della sanità locale; formazione e aggiornamento professionale in tema di salute; prevenzione e cura del benessere anche in chiave transculturale dei cittadini. Costituita la Consulta socio-sanitaria tra ...

Maltempo - allagamenti a Roma : il Codacons prepara la class action contro il Comune : ”Ancora una volta Roma va in tilt dopo un temporale, con la città paralizzata a causa di allagamenti e strade chiuse con disagi immensi per la circolazione e per i cittadini. Una situazione che nella capitale si ripresenta puntualmente in occasione di ogni pioggia intensa e che ha un solo e unico responsabile: l’amministrazione comunale, che ora sarà chiamata a risarcire i danni provocati ai Romani”. Così in una nota il ...

Stadio Roma - il Comune vuole 20 milioni in più : Avanza il progetto per il nuovo Stadio della Roma. La revisione richiesta dalla sindaca Virginia Raggi sulla correttezza degli atti relativi al progetto ha ricevuto esito positivo: tutti i dipartimenti hanno dato infatti un parere favorevole su quanto fatto finora. Con un’unica eccezione, che potrebbe costringere il club giallorosso ed Eurnova ad alzare i costi […] L'articolo Stadio Roma, il Comune vuole 20 milioni in più è stato ...

Musei in Comune : ingresso gratuito per residenti Roma e Città Metropolitana prima domenica novembre : Roma – Il 3 novembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Aperto al pubblico gratuitamente anche “Forum Pass. Alla scoperta dei Fori” il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali – realizzato ...

Roma Metropolitane - società del Comune di Roma - oggi verrà messa in liquidazione controllata : Roma Metropolitane, società controllata al 100 per cento dal comune di Roma, oggi verrà messa in liquidazione controllata, una procedura prevista dalla legge in caso di aziende o società molto indebitate. La decisione era già stata annunciata a inizio mese

Cna Roma : serve tavolo confronto con Regione e Comune : Roma – La Cna di Roma ribadisce “il suo giudizio positivo sul nuovo Testo unico del Commercio, approvato ieri in sede di Consiglio regionale del Lazio. Il Testo aggiorna la disciplina gia’ esistente in materia, ormai vecchia di venti anni, puntando sulla semplificazione della normativa relativa al Commercio. Tutto questo puo’ avere delle buone ricadute sul territorio Romano, in quanto si tratta di un elemento di grande ...