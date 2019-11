Alfonso Signorini dà ragione a Gabriel Garko ecco perché

Alfonso Signorini : "Gabriel Garko ha ragione. Non c'è bisogno di dire con chi dividiamo il nostro letto" : Le voci di una presunta omosessualità, che l'hanno accompagnato praticamente per tutta la sua carriera, e l'ultimo gossip riguardante l'amicizia con l'attore Gabriele Rossi hanno portato Gabriel Garko a ribadire un concetto già molto noto per lui.Intervistato dal settimanale Chi, infatti, l'attore torinese ha manifestato nuovamente il desiderio di vivere in un mondo dove non ci sia più attenzione morbosa riguardante la vita intima di una ...

Alfonso Signorini riceve un appello e fa un’anticipazione sul GF Vip : Anticipazioni Grande Fratello Vip, Viola Valentino nel cast? Lei: “Troverei la giusta dimensione” La prossima edizione del GF Vip, salvo colpi di scena, dovrebbe iniziare Martedì 7 Gennaio. E stavolta alla guida della versione vip del padre di tutti i reality show ci sarà Alfonso Signorini. Con lui, come opinionisti, ci saranno invece Pupo e la discutissima moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara. Ma chi saranno gli inquilini vip che ...

Amici 19 - Alfonso Signorini fa un’anticipazione : “Ci aspettano…” : Alfonso Signorini approda ad Amici 19: il suo primo commento sull’incontro con i ragazzi Tra gli insegnanti di quest’anno della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi figura anche il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Quest’ultimo insegnerà ai ragazzi per tutto l’anno la seguente materia: Interpretazione e analisi del testo. E proprio oggi il giornalista ha avuto modo di svolgere la prima ...

Gf Alfonso Signorini ha scelto Pupo e Wanda Nara come opinionisti : Alfonso Signorini ha scelto i due opinionisti Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip» insieme al cantante Pupo. Dopo essere stata opinionista a Tiki Taka, Wanda Nara lascia lo sport per passare all’intrattenimento puro. Influencer, agente di calcio del marito e oggi opinionista dello show che segue passo dopo passo la vita, nella Casa, dei vip. «Se venivo io era meglio ma perché non chiedete alle persone comune di ...

“La strana coppia accanto a lui”. GF Vip - Alfonso Signorini ha fatto una scelta esplosiva : Ormai è quasi countdown per l’inizio della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il reality, che andrà in onda su Canale 5, comincerà martedì 7 gennaio 2020. Ricordiamo che inizialmente il suo start era in programma ad ottobre, ma poi si è deciso di posticiparlo proprio subito dopo la fine delle festività natalizie. Nonostante manchino poco meno di due mesi al suo avvio, non si ha certezza dei concorrenti che si sfideranno ...

Gf Alfonso Signorini sceglie Pupo e Wanda Nara come opinionisti : Alfonso Signorini sarà al timone della nuova edizione del “GF Vip” e ha scelto i due opinionisti, Wanda Nara e il cantante Pupo. L’annuncio è arrivato su Facebook. Dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, che ha svelato i nuovi volti che presenteranno uno degli show più seguiti nella prima serata di Canale 5: «GFVIP STA TORNANDO! La casa più spiata d’Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su Canale5… ...

Grande Fratello VIP da gennaio 2020 su Canale 5 con Alfonso Signorini - Wanda Nara e Pupo : Grande Fratello Vip, da gennaio parte la nuova edizione su Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione. Wanda Nara e Pupo opinionisti. Doveva partire a ottobre, ma poi Mediaset ha comunicato che visto che la stagione autunnale stava andando così bene hanno deciso di spostare il Grande Fratello Vip a gennaio 2020. Oggi arriva la conferma del periodo di messa in onda, la data è variabile e se la storia insegna la scopriremo giusto a ridosso del ...

Gf Alfonso Signorini ha scelto Pupo e Wanda Nara come opinionisti : Alfonso Signorini ha scelto i due opinionisti Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip» insieme al cantante Pupo. Dopo essere stata opinionista a Tiki Taka, Wanda Nara lascia lo sport per passare all’intrattenimento puro. Influencer, agente di calcio del marito e oggi opinionista dello show che segue passo dopo passo la vita, nella Casa, dei vip. «Se venivo io era meglio ma perché non chiedete alle persone comune di ...

Grande Fratello Vip al via da gennaio : opinionisti Pupo e Wanda Nara al fianco di Alfonso Signorini : Ufficiale: il “Grande Fratello Vip” torna a gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. L0 annuncia Mediaset, che conferma come la quarta edizione del reality prodotto da Endemol Shine Italy nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, in passato co-presentatore insieme a Ilary Blasi. Al fianco del giornalista, una coppia inedita di opinionisti: la showgirl, modella e agente sportiva Wanda ...

E' ufficiale : torna 'Grande Fratello Vip'. Conduce Alfonso Signorini - opinionisti Wanda Nara e Pupo : Dopo lo slittamento di inizio autunno, al via da gennaio 2020 la quarta edizione del reality show in versione 'celeb'. Top...

Alfonso Signorini affila le armi per il suo GFVIP : Lecciso e Incorvaia tra le papabili : C’è grande attesa a Mediaset per quella che si preannuncia un’edizione scoppiettante della versione celebrity del padre di tutti i reality. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip, programma campione di ascolti negli anni scorsi, tanto da far rispolverare anche l’edizione Nip (non important people) con Barbara d’Urso alla conduzione. Orfano di Ilary Blasi, che abbandona dopo appena tre anni di conduzione, il Grande Fratello Vip si ritrova in ...

Lele Mora a ruota libera sugli 'ingrati' : "Alfonso Signorini quello che mi ha ferito di più" : In tanti sarebbero spariti quando le cose per lui si sono messe male. Con Sivlio Berlusconi, invece, un rapporto di grande...

Alfonso Signorini pace fatta con Barbara D’Urso non ricordo il motivo del litigio : Alfonso Signorini su un editoriale del suo settimanale, ha svelato che dopo tanto tempo ha fatto pace con la D’Urso il tutto andava avanti dal 2017. Il motivo del litigio, come ha scritto il diretto interessato neanche lo ricorda: “A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e ...

Pace fatta tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso : Tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso è tornato il sereno. Ad annunciarlo lo stesso direttore su un editoriale del suo settimanale, dopo una battaglia che andava avanti dal 2017. Il motivo del litigio, come ha scritto Signorini, neanche lo ricorda: “A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché ...