Salvini: "Grillo pericoloso, non io"

, altro che Putin. Con una piattaforma da Playstation comanda e condiziona una delle forze di governo. Con me non si rischia". Così il leader della Lega, alla presentazione del libro di Bruno Vespa. Poi afferma: con me al governo "più diritti" e nessun "rischio". "Siamo e saremo una democrazia forte". Un'alleanza tra Lega e Italia Viva? "Impossibile".E sulla sua richiesta di "pieni poteri": "Ovviamente nel rispetto della Costituzione". La senatrice Segre? "Le avrei dato la cittadinanza onoraria".(Di mercoledì 20 novembre 2019)