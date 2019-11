Mietta sul figlio avuto da Davide Tagliapietra | ‘Per lui sono una fatina’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 20 novembre 2019)si racconta tra vita privata e carriera a Vieni da me nella puntata di mercoledì 20 novembre. Ospite di Caterina Balivo la cantante, che ha appena festeggiato 50 anni, parla anche delFrancesco Ian, nato dall’amore – finito – con il chitarrista e produttore musicale. “Io per Francescouna fatina e non ho mai detto il contrario” spiega l’artista. “Gli ho raccontato quando era molto piccolo che aveva una mamma fatina, che aveva perso i poteri per potersi permettere di avere un bambino. Si sente orgoglioso di questa cosa e tutte le volte che andiamo in giro andiamo a scoprire dei luoghi in cui lascio delle pietre, e queste pietre rappresentano per lui quando le ritrova un potere, l’intuito, la forza, l’amore ecc.. …”.risponde alle critiche dei giudici di Ora o mai più a ...

aleaudibest : RT @AllMusicItalia: Oggi la splendida @_MIETTA_ compie 50 anni di cui trenta passati sul palco. Per l'occasione All Music Italia vi svela i… - basultomex : RT @AllMusicItalia: Oggi la splendida @_MIETTA_ compie 50 anni di cui trenta passati sul palco. Per l'occasione All Music Italia vi svela i… - francescocz88 : RT @AllMusicItalia: Oggi la splendida @_MIETTA_ compie 50 anni di cui trenta passati sul palco. Per l'occasione All Music Italia vi svela i… -