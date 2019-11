Mes, Di Maio: riforma stritola l'Italia

"Unadel Mes(Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salvaStati Ndr) chel'non è fattibile".Così il ministro degli Esteri, Di, sul Corriere della Sera. Ho chiesto un vertice perchè "in Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato, che non abbiamo più intenzione di subire...Conte non ha firmato nulla, questo non è un vertice contro di lui". La maggioranza? "Dopo la manovra mi auguro che...lavoreremo a un calendario per il 2020...Salario minimo...Conflitto d'interessi,della Sanità".(Di mercoledì 20 novembre 2019)