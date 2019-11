Maltempo e neve in Alto Adige | situazione verso la normalità

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) In, dopo il caosdei giorni scorsi, lasta lentamente tornando alla: le strade vengono man mano riaperte al traffico e si assottiglia sempre più il numero di utenze colpite dal blackout elettrico. La linea ferroviaria della Pusteria, dopo la caduta di 3 frane, resterà chiusa almeno per un mese. Restano per il momento chiuse per motivi di sicurezza la statale dello Stelvio tra Gomagoi e Trafoi, quella di passo Rombo dal bivio di Corvara in Passiria. Riaperta la SS51 Alemagna tra Dobbiaco e Cimabanche (chiuso il tratto bellunese fino a Cortina). Chiusa la statalepasso Lavaze’, e alcune strade provinciali come quella della Val Martello da Ganda. L'articoloinlaMeteo Web.

