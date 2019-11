Libia | precipita un drone italiano Fonti | “Cause ancora da accertare” Forze di Haftar

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Le foto pubblicate su Facebook mostrano un ala di color celeste chiaro con lo stemma dei tre cerchi concentrici rosso-bianco-verde. Appartiene unmilitareto oggi in. La notizia, circolata nel pomeriggio sui siti di informazione locali, è stata confermata dallo Stato maggiore della Difesa, che ha spiegato che è stato perso “il contatto con un velivolo a pilotaggio remoto dell’Aeronautica militare, successivamenteto sul territorio libico”. Il velivolo, “che svolgeva una missione a supporto dell’operazione Mare Sicuro, seguiva un piano di volo preventivamente comunicato alle autorità libiche”, aggiunge la Difesa. Sono in corso approfondimenti per accertare le cause. Il sito Libya Akhbar sostiene che il velivolo è stato “abbattuto” dalla contraerea delledel generale ribelle Khalifa. L’informazione ...

