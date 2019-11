Jack Taylor | la serie con Iain Glen di Game of Thrones dal 21 novembre su Giallo

Morto l'attore statunitense Rip Taylor celebre ?per Mamma ho riperso l'aereo e la serie Jackass : l'attore statunitense Rip Taylor, specializzato in ruoli comici, è deceduto a 84 anni a Los Angeles dopo esser stato colpito da un attacco cardiaco una settimana fa. Si è spento all’età di 84 anni l'attore comico statunitense Rip Taylor. "The king of confetti”, come veniva soprannominato nell’ambiente cinematografico per quella sua abitudine a lanciare coriandoli negli studi televisivi, è Morto il 6 ottobre al "Cedars Sinai Medical Center" di ...