Esplode fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto: 5 morti. FOTO

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Due i feriti gravi, tra cui ci sarebbe anche il figlio del proprietario. Mentre la moglie, una donna di 71 anni, è fra le vittime. Ancora da accertare le cause dell'esplosione. La procura ha aperto un'inchiesta

