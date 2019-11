' Body Worlds Vital' | inaugurata a Palermo la mostra sul corpo umano

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Nel plastinato riconosciamo noi stessi, la nostra vulnerabilità e il miracolo della nostra esistenza. Questa autoconsapevolezza del proprioispira il risveglio della vita e a tutte le possibilità che essa ci offre”. In queste parole dell'anatomista e medico Gunther von Hagens c'è il senso puro delladi anatomia “”,per la prima volta in Sicilia ieri, mercoledì 20 novembre, al Real Albergo delle Povere, in corso Calatafimi, 217 a, che offre la possibilità di vedere ildal vero e indaga sui meccanismi della vita e sulle varie patologie organiche. La, organizzata da Nimphea, in collaborazione con la Regione Sicilia e Culturitaly, e curata da Angelina Whalley per Arts & Sciences Exhibition, e in Italia da Fabio Di Gioia, è stata ideata dal medico Gunther von Hagens e si focalizza principalmente sulla salute, nonché sul ...

accuciacunti : 'Body Worlds Vital': a Palermo la mostra sul corpo umano visitata da oltre 50 milioni di persone nel mondo - GDS_it : #BodyWorlds, a P#alermo mostra dei record con 50 milioni di visitatori - GaspareStabile : #bodyworldsvital a #Palermo Scopriamo il corpo -