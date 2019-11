Uomini e Donne | ex tronista furioso con la d’Urso | “Esempio becero!”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 19 novembre 2019) Barbara d’Urso attaccata da Claudio Sona di: il durissimo sfogo Ieri è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Una puntata che ha fatto molto discutere sul web, e non solo. Il motivo? C’è stato un durissimo scontro tra Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. I due hanno infatti usato più di una volta un turpiloquio contro quest’ultima che ha indignato molti telespettatori, i quali si sono riversati sui social per esprimere il proprio sdegno per quanto visto in Tv. Tra questi anche l’exdi, Claudio Sona ha scritto un lunghissimo post poco fa su instagram, non andandoci affatto giù leggero: “Ieri, durante la trasmissione “Live non è la”, è stato trasmesso l’esempio più becero di aggressione ai diritti delle minoranze senza che, nemmeno uno dei presenti e in primis la ...

