“Sono i suoi vestiti!” Cadavere ritrovato in un fiume | per i familiari non c’è dubbio | è

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Tutto è iniziato quando i vigili del fuoco hanno recuperato portandolo in secca sulla spiaggia di Albarella il corpo senza vita di una donna, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo e’ stato avvistato dal mare nel primo pomeriggio di domenica 17 novembre, non molto distante dalla spiaggia. Sul posto a constatare il decesso è intervenuto il medico di guardia di Rosolina. Subito dopo sono intervenuti anche i carabinieri. Il caso ora e’ in mano alla capitaneria di porto di Chioggia. Tuttavia, anche se la cosa non è ufficiale, per i parenti della presunta vittima non ci sarebbero dubbi: per il loro il corpo è della loro familiare, Valentina Trolese, la 63enne scomparsa da un mese da Campolongo Maggiore (Venezia). Icari avrebbero riconosciuto i vestiti su un, privo di documenti e in avanzato stato di decomposizione, rinvenuto ieri sulla spiaggia di Albarella (Rovigo). ...

