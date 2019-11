Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 19 novembre 2019) Due sconfitte in altrettante partite. Bilancio negativo per i due azzurri in campo nella notte Nba con idi Danilo

sicilianews24 : Perdono i Thunder di Gallinari e gli Spurs di Brlinelli - - Italpress : PERDONO I THUNDER DI GALLINARI E GLI SPURS DI BELINELLI - Notiziedi_it : PERDONO I THUNDER DI GALLINARI E GLI SPURS DI BELINELLI -