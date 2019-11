Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 19 novembre 2019) Per Saudinon ci sarà la quotazione su una Borsa internazionale e Riad ha persino cancellato il roadshow all’estero. Ma l’Ipo attraverso indici ed Etf entrerà nel portafoglio di molti investitori nel mondo e persino di piccoli risparmiatori. E i rischi non mancano

fisco24_info : Per Aramco Ipo saudita ma con impatti (e rischi)?globali: Per Saudi Aramco non ci sarà la quotazione su una Borsa i… - infoiteconomia : Saudi Aramco, testa a testa con Alibaba per l’Ipo più grande - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Il colosso saudita degli idrocarburi #Aramco ha fissato la sua quotazione per lo sbarco in Borsa a 1.700 miliardi di dolla… -