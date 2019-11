Oculus Link disponibile in beta!

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 19 novembre 2019) Durante l’ultimo OC6ha presentato, un nuovo modo per accedere ai giochi e alle esperienze della piattaforma Rift utilizzando il proprioQuest. Il softwareè orain versione beta permettendo ai videogiocatori di provare tutti i giochi VR tripla A per PC come Asgard’s Wrath e Stormland sul proprioQuest! Consi potrà infatti esplorare la libreria dei contenuti Rift connettendosi al PC, pur mantenendo la portabilità di Quest: saranno i videogiocatori a decidere come giocare in VR. Con la crescita dell’ecosistema VR, gli sviluppatori continuano ad andare oltre i confini del possibile sfruttando tutta la potenza di un PC gaming su Rift. E mentre Rift S offre la più alta fedeltà di giocoQuest rende più facile che mai ...

