Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019)è di nuovodalla procura di. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio . Il procuratore Luigi Patronaggio ha già inviato il fascicolo alla Dda di Palermo competente per valutare le accuse che dovranno adesso essere sottoposte al tribunale dei ministri. A dare la notizia della nuova indagine suè il quotidiano Repubblica. Dopo il precedente della Diciotti, l’ex ministro dell’Interno èper aver trattenuto in mare per venti giorni la, che aveva a bordo 164salvati in zona Sar libica e costretti in “condizioni estreme”. Il procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi che entro dieci giorni dovrà decidere se confermare le ipotesi di reato, riformularle o chiedere l’archiviazione. Insomma, si tratta di una vicenda fotocopia delDiciotti, anche ...

fattoquotidiano : Migranti, Matteo Salvini indagato ad Agrigento per il caso Open Arms: “Sequestro di persona e omissione d’atti d’uf… - Fontana3Lorenzo : ??La Cassazione conferma la linea di Matteo Salvini: serve oggettività nella disamina dei casi per il rilascio della… - kakos1234567891 : RT @fattoquotidiano: Migranti, Matteo Salvini indagato ad Agrigento per il caso Open Arms: “Sequestro di persona e omissione d’atti d’uffic… -