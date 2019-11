L' Ue si è data una missione | la lotta contro il cancro Intervista a Walter

Detroit : Become Human per PC ha finalmente una data di uscita : L'attesa è finita perché finalmente Quantic Dream ha annunciato la data di uscita di Detroit: Become Human su PC. Il titolo arriverà a partire dal 12 dicembre su Epic Games Store ad un prezzo di 39,90 euro: durante lo stesso periodo verrà inoltre lanciata una versione di prova.Questa versione per PC offrirà elementi visivi 4K a 60 fps e una nuova interfaccia progettata per mouse e tastiera, nonché controlli del gamepad. In Detroit: Become Human ...

Xiaomi fissa la data di lancio di una nuova Mi Band : Xiaomi presenterà una nuova Mi Band in india il 21 dicembre. Il teaser lascia pensare a una Mi Band 3i, dedicata ai runner, ma le informazioni sono davvero poche. L'articolo Xiaomi fissa la data di lancio di una nuova Mi Band proviene da TuttoAndroid.

Dragon Quest Builders 2 per PC ha una data di uscita : Square Enix Ltd. ha annunciato che l'acclamatoRPG block-building Dragon Quest Builders 2 arriverà su PC (Steam) il 10 dicembre. La versione Steam avrà tutti i contenuti scaricabili (DLC) usciti in precedenza con il Season Pass della versione per PlayStation 4, ovvero nuovi contenuti, ricette, tagli di capelli, vestiti e nuove aree da esplorare. Questo include i DLC Pacchetto Kaldoh, Pacchetto Acquario e Pacchetto Modernista.Da oggi fino al 6 ...

La Modalità Zombie di Call of Duty Mobile ha una data di uscita ufficiale : Strano a dirsi, ma Call of Duty Mobile rappresenta una delle sorprese più inaspettate di questo ricchissimo 2019 videoludico. Almeno per chi si dedica al gaming anche sugli schermi touch di smartphone e tablet, che siano iOS o Android. Sì perché, contro ogni aspettativa, l'incarnazione "da passeggio" della celebre saga sparacchina di Activision funziona piuttosto bene, riuscendo ad offrire un'esperienza di gioco assai fedele a quella che ...

Una nuova ondata di maltempo si abbatterà sull'Italia questa settimana : L'Italia continua ad essere bersagliata dal maltempo. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che, già da lunedì 18 novembre, un insidioso vortice di maltempo aggredirà l'Italia sospinto da forti venti di Scircco e Libeccio. Tra la sera e la notte i fenomeni più intensi si concentreranno tra la Liguria e l'alta Toscana, aree già duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Sempre nel corso della notte forti piogge ...

Bordata pazzesca di Platini : ”Il VAR è una grande ca**ata”. Bufera sui social : Bordata pazzesca di Platini: ”Il VAR è una grande ca**ata”. Bufera sui social LE DICHIARAZIONI DA FAZIO – Durante la trasmissione in onda su Rai 3 ”Che tempo che fa”, Michel Platini lancia una Bordata pazzesca contro l’attuale sistema del VAR presente in Italia come in molte altre nazioni europee che si stanno adattando alla […] Leggi tutto L'articolo Bordata pazzesca di Platini: ”Il VAR è una ...

Nessuna tregua per Venezia : nuova ondata di acqua alta : A Venezia anche Dio si arrende. Il Patriarcato ha annullato le messe domenicali a San Marco previste alle 10.30 e a mezzogiorno di oggi, mantenendo le altre. La città è tenuta sotto scacco da una nuova ondata, che dovrebbe toccare il suo punto massimo alle 12.30. Previsti 160 centimetri. E un'intera mezza giornata di marea oltre il metro. Di nuovo. Ancora. La marea non si arresta. L'altra notte 1,15. Le persone continuano a darsi da fare, a ...

Nilufar Addati - ex U&D - lascia una dedica a casa di Giordano : 'Non me ne sono mai andata' : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi tornano al centro del gossip per un dolcissimo motivo: nelle scorse ore, infatti, la napoletana ha cenato a casa dell'ex fidanzato, confermando di essere rimasta in ottimi rapporti con la sua famiglia. La dedica che la tronista di Uomini e Donne ha fatto alla madre e al fratello della ragazzo, riaccende la speranza di chi ancora crede in un ritorno di fiamma dei "Gilufar". Nilufar a cena con Agostino Mazzocchi ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova ondata di maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

One Punch Man : A Hero Nobody Knows ha una data di uscita : One Punch Man: A Hero Nobody Knows sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 28 febbraio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.Vediamo di seguito i bonus per il preordine riportando il comunicato ufficiale Bandai Namco, assieme al trailer del gioco:Leggi altro...

Xiaomi lancia una tazza riscaldata capace di ricaricare gli smartphone in wireless : Xiaomi ufficializza una tazza del tutto simile ad una tazza comune con la particolarità di essere alimentata da un pad che può erogare la ricarica wireless L'articolo Xiaomi lancia una tazza riscaldata capace di ricaricare gli smartphone in wireless proviene da TuttoAndroid.

X019 : Minecraft Dungeons ora ha una data di uscita su PC e console : Durante l'X019 è stata annunciata la data di uscita di Minecraft Dungeons. Lo spin-off di Minecraft è stato annunciato per la prima volta a settembre 2018, tuttavia non abbiamo più avuto sue notizie fino ad oggi. Nella diretta di Inside Xbox, Mojang è salito sul palco per confermare che Minecraft Dungeons uscirà nell'aprile del prossimo anno.Minecraft Dungeons si ispira alla formula del dungeon crawler costruita da classici come Diablo e la ...

X019 : Bleeding Edge ha una data di uscita e un nuovo folle trailer : Un evento dedicato ai progetti targati Xbox Game Studios non poteva di certo non proporre il nuovo titolo targato Ninja Theory: Bleeding Edge.Come previsto anche da un leak diffuso nella giornata di oggi, l'action 4v4 ha davvero una data di uscita: il 24 marzo 2020. Oltre a questo annuncio ci siamo trovati di fronte anche a un nuovissimo cinematic trailer davvero folle e che indubbiamente trasuda uno stile niente male.La domanda comunque sorge ...

Halo Reach per Xbox One potrebbe arrivare oggi. Spunta una data di uscita anche per la versione PC : Halo Reach per Xbox One potrebbe arrivare oggi, come parte di Halo: The Master Chief Collection, dopo l'evento X019 di Microsoft.Come notato dal sito Web TrueAchievements, le date di uscita di Halo Reach su Xbox One e PC sono state recentemente modificate sulla pagina dell'Xbox Store, che ora mostrerebbe la data di lancio del titolo. L'attesissima versione per PC sarebbe in programma per il 3 dicembre.L'anno scorso, 343 Industries e Microsoft ...