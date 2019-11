F1 | arrivano le “multe” per Leclerc e Vettel? Le possibili linee guida per il futuro

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Clima rovente in casa Ferrari dopo l’incidente tra Sebastiane Charlesandato in scena a cinque giri dal termine del GP del Brasile 2019. La penultima tappa del Mondiale F1, corsa domenica pomeriggio a Interlagos, ha regalato scintille col contatto tra i due piloti che ha portato al danneggiamento di entrambe le vetture e al conseguente ritiro. Il tedesco aveva cercato di superare il compagno di squadra sul rettilineo dopo che il monegasco lo aveva sverniciato alla prima chicane, il corpo a corpo ha portato all’incidente e al pessimo danno di immagine della Scuderia di Maranello che ora potrebbe correre ai ripari. Oggi il team principal Mattia Binotto incontrerà l’amministratore delegato Louis Camilleri come riporta il Corriere della Sera, l’obiettivo è quello di analizzare la situazione presente e di pensare ad alcune mosse per il prossimo...

