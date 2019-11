Ecco come cambiare lo sfondo su Android Auto con uno personalizzato

Legge 104 : permessi docenti con figlio - Ecco come averli : Legge 104: permessi docenti con figlio, ecco come averli Quanti permessi hanno a disposizione i lavoratori per assistere i propri figli beneficiari di Legge 104? La normativa prevede disposizioni diverse a seconda dell’età della prole. Legge 104: cosa prevede la normativa? Basandosi su quanto previsto dalla Legge 104, in generale, si può dire che un lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che del settore privato, ha la ...

Auto rubata : come verificare online con la targa. Ecco come evitare rischi : Auto rubata: come verificare online con la targa. Ecco come evitare rischi Oggi il mercato delle Auto usate è in grande crescita in Italia. Appare perciò opportuno controllare se un veicolo, con un prezzo interessante e in buono se non ottimo stato, ha una provenienza lecita e non invece riconducibile a qualche reato. Vediamo allora quali strumenti il Ministero dell’Interno concede al privato, per verificare la situazione di un mezzo a ...

Rapita e violentata per 19 anni dal patrigno : “Ho avuto 9 figli da lui. Ecco come sono fuggita” : Rosalynn McGinnis, oggi 33 anni, Rapita e violentata per 19 anni dal patrigno Henri Piette, da cui ha avuto 9 figli, ha raccontato ai microfoni della trasmissione tv The Dr Oz Show come è riuscita a scappare e a mettere fine a quell'incubo: "Mi hanno aiutata due estranei, una coppia incontrata in un supermercato. Loro mi hanno offerto una via d'uscita".Continua a leggere

Guardate quanto è bello il nuovo Google Play Store per Android TV : Ecco come installarlo : Il team di Google ha annunciato lo scorso mese di avere dato il via al rilascio di una nuova versione del Google Play Store per i dispositivi basati su Android TV, caratterizzata da un’interfaccia più moderna e meglio organizzata. Il nuovo Play Store sembra un’estensione della homescreen di Android TV e nella sua schermata iniziale […] L'articolo Guardate quanto è bello il nuovo Google Play Store per Android TV: ecco come ...

Google Stadia è disponibile da oggi in Italia : Ecco come funziona - cosa offre e quanto costa : Google Stadia è arrivato in Italia, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova piattaforma gaming in streaming di Big G con tanto di giochi presenti, prezzi, requisiti e dispositivi supportati. L'articolo Google Stadia è disponibile da oggi in Italia: ecco come funziona, cosa offre e quanto costa proviene da TuttoAndroid.

“Alcol e amore sotto le lenzuola”. Il Collegio - la voce choc : “Ecco come non si fanno beccare” : Nuovo presunto scandalo a Il Collegio, il reality show trasmesso da Rai 2. William Carrozzo della scorsa edizione de Il Collegio questa settimana ha realizzato un video su YouTube dove – in collaborazione con Denis Dosio – dichiara che ci sarebbero alcune leggende metropolitane che vedrebbero protagonisti alcuni suoi ex compagni di classe fra alcool nascosto e avventure sotto le coperte. Sì, avete letto bene, alcool. Il ragazzo non ha fatto ...

PS5 : Ecco come potrebbe essere il nuovo controller : Un nuovo brevetto Sony registrato in Giappone ci fa sognare il Dualshock 5 per PS5.come possiamo vedere, infatti, stando alle ultime indiscrezioni trapelate e facendo un po' di supposizioni, il nuovo controller di PlayStation 5 non sarà tanto diverso dall'attuale Dualshock 4. Tra le nuove caratteristiche che ci aspettiamo vi è la vibrazione aptica, grilletti capaci di opporre resistenza adattiva in base al contesto del videogioco, mentre per ...

Milano. Ecco come cambierà piazzale Baiamonti : Là dove c’era un distributore di benzina, e alcuni secoli prima le mura dell’antica città, domani ci sarà un progetto

Parte Google Stadia - Ecco come funziona lo streaming dei videogame secondo il colosso del Web : Abbiamo provato il servizio che apre anche in Italia. Punti di forza e limiti di quel che potrebbe essere il futuro delle console

Commenti e chat : Ecco come Facebook vuole cambiare Instagram e Messenger : (foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) Facebook sta studiando una funzionalità denominata Comments inserendola nelle Instagram Stories e, in contemporanea, aggiungendo su Facebook e Messenger un clone dell’adesivo chat di Instagram chiamandolo Discuss. Stando a quanto scoperto dall’esperta di reverse engineering Jane Manchun Wong la società di Menlo Park starebbe continuando il suo cammino verso un’unificazione delle funzioni dei ...

Ecco come bloccare un contatto su WhatsApp e non ricevere più messaggi fastidiosi : WhatsApp mette a disposizione degli utenti un apposito strumento che offre agli utenti la possibilità di bloccare un contatto ritenuto fonte di "fastidio" L'articolo Ecco come bloccare un contatto su WhatsApp e non ricevere più messaggi fastidiosi proviene da TuttoAndroid.

Comet ci dà un assaggio di Black Friday : Ecco il volantino “Best in Black” valido fino al 27 novembre : Comet ci dà un assaggio di Black Friday: ecco il volantino "Best in Black" valido fino al 27 novembre con sconti fino a 300 euro su smartphone Android L'articolo Comet ci dà un assaggio di Black Friday: ecco il volantino “Best in Black” valido fino al 27 novembre proviene da TuttoAndroid.

Dieta del riso Basmati per dimagrire : Ecco come funziona : La Dieta del riso Basmati per dimagrire si basa su due fasi. ecco come funziona e come aiuta a perdere peso. Le proprietà del riso Basmati sono tante

“I suoi dolci sono come Gioielli”. La pasticceria del noto chef - Ecco quanto costa una tazza di caffè : : quanto paghereste un bignè, una passerella o un cornetto dolce farcito? Iginio Massari, il “Maestro dei maestri pasticceri italiani”, come è scritto sul suo sito, a Milano ha aperto una pasticceria all’interno di una banca. Ne hanno parlato tutti, perfino all’estero, per cui abbiamo deciso di soddisfare la curiosità andando ad assaggiare alcune delle prelibatezze che il pluripremiato Massari, bresciano classe 1942 e ormai volto noto della tv, ha ...