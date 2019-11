Anci | Antonio Decaro Pd rieletto per acclamazione ' sindaco dei sindaci italiani'

Antonio Decaro rieletto presidente Anci : Antonio Decaro e' stato rieletto per acclamazione presidente dell'Anci dalla 35esima Assemblea congressuale che si e' riunita questa mattina ad Arezzo. Il sindaco di Bari, 49 anni, e' al vertice dell'Associazione nazionale dei Comuni dall'ottobre del 2016.

Il primo delitto a 15 anni - i tre carabinieri uccisi dal killer Antonio CiAnci : Marco Della Corte Negli anni '70 l'uomo aveva ucciso tre militari e un metronotte, stava scontando la pena dell'ergastolo, ma aveva ricevuto recentemente un permesso premio di 12 ore La relazione dal carcere di Bollate ha presentato un'analisi positiva riguardo il comportamento di Antonio Cianci, l'ergastolano in permesso premio che ha aggredito un anziano per rapinarlo presso parcheggio dell'ospedale San Raffaele a Milano. Secondo ...

Matteo Salvini accusa il Pd per il caso di Antonio CiAnci - killer di agenti che accoltella in permesso premio : Un permesso premio all'ergastolano Antonio Cianci, oggi 60enne, il quale nel 1979 uccise tre carabinieri che lo avevano fermato a un posto di blocco a bordo di un auto rubata. Un "tipino" che a 15 anni aveva già ammazzato un metronotte a Segrate. I carabinieri furono uccisi a colpi di pistola. Insom

Milano - Antonio CiAnci killer in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. Quei tre carabinieri assassinati quarant’anni fa : L’autore del gesto è Antonio Cianci, che nel 1979 aveva ucciso tre carabinieri a Melzo. L’aggressione all’ospedale San Raffaele: il ferito è grave ma non in pericolo di vita

?In permesso premio l'ergastolano Antonio CiAnci accoltella alla gola anziano per rapinarlo : nel 1979 uccise tre carabinieri. A 15 anni il primo omicidio : Un uomo di 79 anni è stato ferito con una coltellata alla gola mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non...

?In permesso premio l'ergastolano Antonio CiAnci accoltella alla gola anziano per rapinarlo : nel 1979 uccise tre carabinieri. A 15 anni il primo omicidio : A 40 anni dall'omicidio a sangue freddo di tre carabinieri, Antonio Cianci, e a 45 dal suo primo omicidio, commesso quando era appena 15enne, torna in prima pagina accoltellando alla...

Milano - ergastolano in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. È Antonio CiAnci - nel 1979 uccise tre carabinieri Foto : Un uomo di 79 anni è stato ferito con una coltellata alla gola mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non...