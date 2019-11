Ancelotti | “Accetto l’errore dell’arbitro | non quello del Var” Rizzoli ammette | ma poi

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) “Il problema principale è chi arbitra le partite, il direttore di gara, o il Var? Io so che Rocchi e Orsato arbitrano le partite, altri magari più giovani no e il Var deve essere di supporto e non decidere se c’è un episodio controverso dicendo: per me era rigore. Io accetto l’errore dell’arbitro nondel Var”. La pensa così il tecnico del Napoli Carlo, intervenuto nel corso dell’incontro con arbitri e calciatori a Roma. “Il problema è uno solo. Che vogliamo sapere chi arbitra le partite, l’impressione mia è che alcune gare le decide il Var, ma è l’arbitro che le deve decidere. Arbitri con meno esperienza sono più condizionati dal Var rispetto a Rocchi o Orsato. Io voglio essere sicuro al 100 percento che è l’arbitro che decide. Se c’è un episodio controverso dentro l’area non lo può decidere ...

claudioruss : #Ancelotti: “Voglio accettare l’errore di Giacomelli, come di Rocchi, ma non accetto l’errore del VAR. L’errore lo deve fare l’arbitro” - sonosal_amoroso : #Ancelotti all'incontro con gli arbitri: 'Accetto l'errore di #Giacomelli, così come accetto l'errore di #Rocchi m… - estornudoauto : RT @TuttoMercatoWeb: Duro botta risposta Rizzoli-Ancelotti. Il tecnico: 'Non accetto che il VAR decida' -